Программист php

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок358 просмотров
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Нужен человек на несколько проектов.

Из того что нужно будет уметь:

1. Работа с любым фреймворком (yii будет в предпочтении, рассмотрю варианты, вплоть до чего нить экзотического)

2. Создание своей системы авторизации пользователей (если фреймворк позволяет это сделать быстро, то считайте халява. В системе будет только 2-а типа пользователей.. 1- работающий, 2 -заблокированный.

3. Создание отдельной подсистемы работы с sql (просто вынести все запросы в отдельный модуль. что бы не сервере можно было для него настроить безопасность отдельно).

4. Не пытаться стырить исходники админ части :) и не задавать много вопросов.

5. При слове memcached не впадать в панику.

Если Вы чего то не знаете, то говорите прямо, желание расти и развиваться эволюционно и профессионально - это огромный плюс.

Маленькое число вопросов не по существу и много проделанной работы - залог успешного сотрудничества по данному проекту пожизненно.

Работа планируется на 3-4 часа в сутки в любое время.

Еженедельные синхронизации кода, контроль качества, тесты, отчеты. В пятницу 2-а из 4-х часов будут посвящены написанию отчетов, описания, комментариев.

На текущий момент ищется пока 1 человек, если не будет успевать, то у остальных в списке тоже появляется шанс.

Много работы будет муторной и не мозговой: сделать вывод 10 таблиц из БД, настроить кучу шаблонов рассылок и т.п.

Знание Html будет плюсом. так как шаблонизатор тоже на Вас. Все макеты будут сверстаны уже + в помощь есть верстальщик в штате.

Оплата любыми средствами понедельно предоплатно.

При половине рабочего дня оплата 15 тыс рублей в месяц (3-4 часа + бывают простои).

Работа на полную ставку 40 тыс.

Пока без оформления официального, оно будет спустя 2 месяца (для жителей России).

От себя добавлю, что мозги не ем, адекватен в оценках времени и умственных затратах.

Работа будет 100% минимум на 2 месяца, максимум навсегда.

Если Вы еще и французский знаете, то вообще прелестно.

Заявки принимаются до пятницы, что бы начать работать с понедельника.

PHP
13 лет назад
ArtPro
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
g00dluck
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$300
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