Программист php

Здравствуйте. В связи с увеличением кол-ва заказов требуется PHP+MySQL программист. В будущем возможна полная занятость. Мы занимаемся аукционами, социальными сетями и другими сервисами. Мы очень редко делаем сайты мясокомбинатов или салонов красоты. Надо быть ответственным и активным, самому ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек на несколько проектов.
Из того что нужно будет уметь:
1. Работа с любым фреймворком (yii будет в предпочтении, рассмотрю варианты, вплоть до чего нить экзотического)
2. Создание своей системы авторизации пользователей (если фреймворк позволяет это сделать быстро, то считайте халява. В системе будет только 2-а типа пользователей.. 1- работающий, 2 -заблокированный.
3. Создание отдельной подсистемы работы с sql (просто вынести все запросы в отдельный модуль. что бы не сервере можно было для него настроить безопасность отдельно).
4. Не пытаться стырить исходники админ части :) и не задавать много вопросов.
5. При слове memcached не впадать в панику.
Если Вы чего то не знаете, то говорите прямо, желание расти и развиваться эволюционно и профессионально - это огромный плюс.
Маленькое число вопросов не по существу и много проделанной работы - залог успешного сотрудничества по данному проекту пожизненно.
Работа планируется на 3-4 часа в сутки в любое время.
Еженедельные синхронизации кода, контроль качества, тесты, отчеты. В пятницу 2-а из 4-х часов будут посвящены написанию отчетов, описания, комментариев.
На текущий момент ищется пока 1 человек, если не будет успевать, то у остальных в списке тоже появляется шанс.
Много работы будет муторной и не мозговой: сделать вывод 10 таблиц из БД, настроить кучу шаблонов рассылок и т.п.
Знание Html будет плюсом. так как шаблонизатор тоже на Вас. Все макеты будут сверстаны уже + в помощь есть верстальщик в штате.
Оплата любыми средствами понедельно предоплатно.
При половине рабочего дня оплата 15 тыс рублей в месяц (3-4 часа + бывают простои).
Работа на полную ставку 40 тыс.
Пока без оформления официального, оно будет спустя 2 месяца (для жителей России).
От себя добавлю, что мозги не ем, адекватен в оценках времени и умственных затратах.
Работа будет 100% минимум на 2 месяца, максимум навсегда.
Если Вы еще и французский знаете, то вообще прелестно.
Заявки принимаются до пятницы, что бы начать работать с понедельника.
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