Программирование сайтов удаленно

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок287 просмотров
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На удаленку требуется программист для создания корпоративных сайтов на основе бесплатных CMS.

Требования:

- php, smarty, mysql

- на связи с 9 до 18 по мск времени

- умение писать понятный код с комментариями (обязательно)

- ответственность в сроках и обещаниях

Присылайте:

- портфолио именно программирования

- ценообразование

Процесс:

скидываю ТЗ, а вы мне цену и срок, а также описание CMS, какие модули и т.п.

После сдачи работ гарантия на 1-2 месяца.

Также, указывайте что умеете еще (дизайн, JS, Ajax, верстка и т.п.)

Возможно заключение договора.

13 лет назад
delaemhorosho
Максим 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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