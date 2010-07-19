PHP-Программист

Здравствуйте. В связи с увеличением кол-ва заказов требуется PHP+MySQL программист. В будущем возможна полная занятость. Мы занимаемся аукционами, социальными сетями и другими сервисами. Мы очень редко делаем сайты мясокомбинатов или салонов красоты. Надо быть ответственным и активным, самому ...
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Добрый день,
мы ищем PHP программиста с опытом работы с Zend Framework для работы над крупным веб-проектом нашей компании на фриланс-основе. Проект большой, поэтому разработка и поддержка проекта может стать для Вас основной или дополнительной работой на несколько лет.
Требования:
Хорошее знание PHP, Zend Framework, mysql. Большим плюсом будет что-то из следующего: умение подверстывать страницы по готовым дизайн-темплейтам, опыт создания AJAX-интерфейсов, а также опыт работы с jQuery, PayPal IPN, опыт работы с кроном, большими базами (укажите, пожалуйста, если есть такой опыт).
Обязанности:
Разработка фронт-энда сайта системы статистики-рейтинга. Будете работать в тандеме еще с двумя программистами, которые будут заниматься другими частями проекта (счетчик, гейт и база)
Условия:
тип работы - удаленный, часы работы выбираете самостоятельно, учет времени - через онлайн-трекер. Оплата - по факту выполнения каждого из подэтапов работы над проектом по предварительной договоренности о стоимости и сроках каждого из этапов, исходя из почасовой ставки в 10$ в час. Если Вы считаете, что Ваша часовая ставка должна быть выше, докажите это выполненным тестовым заданием. Расчет через Webmoney по завершению каждого из этапов. Возможны другие варианты оплаты.
Вместо собеседования - небольшое тестовое задание на знание Zend Framework (в аттаче). Ждем Ваши резюме с выполненным тестовым заданием по системе внутренних сообщений или на мейл [email protected]
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