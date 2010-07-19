PHP программист

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки311 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день,

мы ищем PHP программиста с опытом работы с Zend Framework для работы над крупным веб-проектом нашей компании на фриланс-основе. Проект большой, поэтому разработка и поддержка проекта может стать для Вас основной или дополнительной работой на несколько лет.

Требования:

Хорошее знание PHP, Zend Framework, mysql. Большим плюсом будет что-то из следующего: умение подверстывать страницы по готовым дизайн-темплейтам, опыт создания AJAX-интерфейсов, а также опыт работы с jQuery, PayPal IPN, опыт работы с кроном, большими базами (укажите, пожалуйста, если есть такой опыт).

Обязанности:

Разработка фронт-энда сайта системы статистики-рейтинга. Будете работать в тандеме еще с двумя программистами, которые будут заниматься другими частями проекта (счетчик, гейт и база)

Условия:

тип работы - удаленный, часы работы выбираете самостоятельно, учет времени - через онлайн-трекер. Оплата - по факту выполнения каждого из подэтапов работы над проектом по предварительной договоренности о стоимости и сроках каждого из этапов, исходя из почасовой ставки в 10$ в час. Если Вы считаете, что Ваша часовая ставка должна быть выше, докажите это выполненным тестовым заданием. Расчет через Webmoney по завершению каждого из этапов. Возможны другие варианты оплаты.

Вместо собеседования - небольшое тестовое задание на знание Zend Framework (в аттаче). Ждем Ваши резюме с выполненным тестовым заданием по системе внутренних сообщений или на мейл [email protected]

PHP
13 лет назад
rey
43 годаУкраина
20 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Требуется PHP программист

    Здравствуйте. В связи с увеличением кол-ва заказов требуется PHP+MySQL программист. В будущем возможна полная занятость. Мы занимаемся аукционами, социальными сетями и другими сервисами. Мы очень редко делаем сайты мясокомбинатов или салонов красоты. Надо быть ответственным и активным, самому ...

    PHP
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Специалист по Magento

    Требуется хороший специалист по данной системе. От по шаблонов до разработки собственных модулей. Знание JavaScript-библиотек jQuery и Prototype (используется в Magento по умолчанию) также необходимо.

    Magento
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flex developer

    Flex developer HOT POSITION! To work on an interesting project «LuckyWare Pro» is looking for a smart, hard working and self-motivated Software developer! Skills: 1) An ability to get things done and achieve practical results, 2) Experience in working with ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист

    Веб-студии требуется программист для выполнения работы с программной частью сайта. В случае хорошо выполненной работы возможно длительное сотрудничество. Заинтересовавшихся просим писать на e-mail : [email protected] или в аську 495000305

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP-Программист

    $2500

    Требуется талантливый PHP-программист, который стремится писать грамотный код и не пытается халтурить. Коротко о нас: Мы занимаемся реализацией Интернет-проектов от идеи до бизнеса с последующей поддержкой, продвижением и развитием, а также визуализацией и ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист php

    Нужен человек на несколько проектов. Из того что нужно будет уметь: 1. Работа с любым фреймворком (yii будет в предпочтении, рассмотрю варианты, вплоть до чего нить экзотического) 2. Создание своей системы авторизации пользователей (если фреймворк позволяет это сделать ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программирование сайтов удаленно

    На удаленку требуется программист для создания корпоративных сайтов на основе бесплатных CMS. Требования: - php, smarty, mysql - на связи с 9 до 18 по мск времени - умение писать понятный код с комментариями (обязательно) - ответственность в сроках и ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется специалист по интернет магазинам

    Ищу специалиста программиста по интернет магазинам. В частности нужно хорошее знание и опыт работы с Prestashop, а если вы еще знаете Magento это еще лучше. Предполагается долгосрочное сотрудничество

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flex-программист для технической поддержки сайта

    Друзья! Сайт dancespot.pl ищет талантливого программистa! Срочно! Если Вы: 1) имеете опыт создания сайтов с применением FLEX 2) дизайн и программную часть реализуете самостоятельно 3) клиентоориентированный и инициативный, то мы готовы рассмотреть Вашу заявку. Просьба выслать ее вместе с информацией о: 1) ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад