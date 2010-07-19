Требуется талантливый PHP-программист, который стремится писать грамотный код и не пытается халтурить.

Коротко о нас:

Мы занимаемся реализацией Интернет-проектов от идеи до бизнеса с последующей поддержкой, продвижением и развитием, а также визуализацией и других задач в сфере информационных технологий.

Требования:

Место проживания — не важно;

Отличное владение PHP 5.0+, MySQL 5.0+, AJAX;

Опыт разработки высоконагруженных интернет проектов;

Хорошее знание JS-библиотек (желательно jQuery), CSS;

Желательно знание Zend Framework;

Желательно опыт работы с SVN, Jira;

Опыт работы от 3-х лет;

Навыки проектирования и создания архитектуры web-проектов;

Необходимо уметь работать в среде *nix на необходимом для разработчика уровне;

Аккуратность в собственном коде;

Наличие успешных и работающих в сети проектов;

Знание английского языка на уровне чтения технической документации.

Личные качества:

Ответственность, хорошая самоорганизация, целеустремленность, обучаемость, высокая работоспособность;

Умение слушать;

Способность работать в команде;

Умение работать самостоятельно и быстро;

Желание расти и добиваться результатов;

Мотивация к сложным и интересным проектам.

Условия:

З\п от 40000 (по результатам собеседования);

Работа над интересными проектами;

Занятность: постоянный аутсорсинг;

Поощрение инноваций;

Долгосрочное сотрудничество;

Большие перспективы.

Более подробно при личной переписке или встрече.

Вместе с резюме выслать примеры кода на PHP и MySQL.

Почта: [email protected]