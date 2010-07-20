Здравствуйте. В связи с увеличением кол-ва заказов требуется PHP+MySQL программист. В будущем возможна полная занятость. Мы занимаемся аукционами, социальными сетями и другими сервисами. Мы очень редко делаем сайты мясокомбинатов или салонов красоты. Надо быть ответственным и активным, самому ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания «KoloGlobal» - динамично развивающаяся компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения с ориентацией на западный рынок. На текущий момент компания «KoloGlobal» является единственным официальным представителем ZeoBit (zeobit.com) в Украине.
В связи с расширением штата киевского офиса объявляется конкурс на должность «HTML Coder/JavaScript программист»
График работы: полный восьмичасовой рабочий день. Сб, Вс – выходные
Оклад: по результатам собеседования
Обязанности:
- Кроссбраузерная верстка макетов сайтов;
- Написание отдельных javascript-компонентов;
- Программирование интерактивных веб-интерфейсов;
- Участие в проработке концепций веб-сайтов;
- Составление спецификаций и документирование;
Требования:
- Опыт работы от 1 года;
- Отличное знание (x)HTML, CSS;
- Уверенные знания Javascript (Core, DOM);
- Опыт разработки интерактивных интерфейсов, работающих через ajax;
- Знание особенностей верстки под браузеры IE6, IE7, Firefox, Safari/Chrome, Opera;
- Опыт работы с Jquery||prototypeJs||mootools и/или другими фреймворками;
- Знание Photoshop на уровне верстки;
- Приветствуются навыки работы с системой контроля версий (SVN/ CVS/ GIT);
- Опыт написания шаблонов под Drupal – плюс;
- Знание английского языка – уровень, достаточный для свободного понимания и написания технической документации;
- Навыки командной работы.
Компания предлагает:
- оплачиваемые больничные и отпускные
- карьерный рост
- стабильную своевременную оплату труда
- комфортабельный офис
- лояльную корпоративную культуру
Пожалуйста, направляйте резюме по адресу :
[email protected] (контактное лицо – Наташа) с пометкой «HTML Coder/JavaScript программист»
- Похожие заказы
- Веб-программирование13 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется хороший специалист по данной системе. От по шаблонов до разработки собственных модулей. Знание JavaScript-библиотек jQuery и Prototype (используется в Magento по умолчанию) также необходимо.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Flex developer HOT POSITION! To work on an interesting project «LuckyWare Pro» is looking for a smart, hard working and self-motivated Software developer! Skills: 1) An ability to get things done and achieve practical results, 2) Experience in working with ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день, мы ищем PHP программиста с опытом работы с Zend Framework для работы над крупным веб-проектом нашей компании на фриланс-основе. Проект большой, поэтому разработка и поддержка проекта может стать для Вас основной или дополнительной работой ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Веб-студии требуется программист для выполнения работы с программной частью сайта. В случае хорошо выполненной работы возможно длительное сотрудничество. Заинтересовавшихся просим писать на e-mail : [email protected] или в аську 495000305Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется талантливый PHP-программист, который стремится писать грамотный код и не пытается халтурить. Коротко о нас: Мы занимаемся реализацией Интернет-проектов от идеи до бизнеса с последующей поддержкой, продвижением и развитием, а также визуализацией и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен человек на несколько проектов. Из того что нужно будет уметь: 1. Работа с любым фреймворком (yii будет в предпочтении, рассмотрю варианты, вплоть до чего нить экзотического) 2. Создание своей системы авторизации пользователей (если фреймворк позволяет это сделать ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
На удаленку требуется программист для создания корпоративных сайтов на основе бесплатных CMS. Требования: - php, smarty, mysql - на связи с 9 до 18 по мск времени - умение писать понятный код с комментариями (обязательно) - ответственность в сроках и ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу специалиста программиста по интернет магазинам. В частности нужно хорошее знание и опыт работы с Prestashop, а если вы еще знаете Magento это еще лучше. Предполагается долгосрочное сотрудничествоВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Друзья! Сайт dancespot.pl ищет талантливого программистa! Срочно! Если Вы: 1) имеете опыт создания сайтов с применением FLEX 2) дизайн и программную часть реализуете самостоятельно 3) клиентоориентированный и инициативный, то мы готовы рассмотреть Вашу заявку. Просьба выслать ее вместе с информацией о: 1) ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад