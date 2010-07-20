Программист по yii framework

Нужен человек на несколько проектов. Из того что нужно будет уметь: 1. Работа с любым фреймворком (yii будет в предпочтении, рассмотрю варианты, вплоть до чего нить экзотического) 2. Создание своей системы авторизации пользователей (если фреймворк позволяет это сделать ...