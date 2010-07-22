WEB-мастер

Если общение с людьми Вам приносит удовольствие, если Вы стремитесь к постоянному развитию, являетесь коммуникабельным, честным, дружелюбным человеком, любите приносить пользу, эта вакансия для Вас!

Основные обязанности:

• Комплексная работа над WEB-сайтом компании:

регулярное обновление визуального и текстового

контента, разработка и редактирование динамичных

и статичных баннеров, графических объектов таблиц,

тестовых блоков, мультимедийных элементов и т. д.

• Разработка скриптов:

регистрация пользователей, организация доступа к скрытым

частям, формы обратной связи, онлайн поддержка, кроссбраузерность.

• Продвижение сайта в Интернете (SEO, Контекстная реклама и др.)

• Повышение посещаемости

• Мониторинг и аналитика эффективности работы сайта

• Администрирование внутреннего корпоративного портала

Требования:

• Умение работать с CMS (1С:Битрикс)

• Владение навыками работы с необходимым ПО (PhotoShop, Сorel)

• Творческий подход к выполнению поставленной задачи

• Опыт работы на аналогичной должности не менее 1 года

В свою очередь, мы рады предложить Вам:

• возможность работать в стабильной и динамично развивающейся компании,

в кругу профессионалов и единомышленников

• возможность реализации своего потенциала

• специальные программы поддержки сотрудников компании СОФТКОМ