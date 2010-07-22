WEB-мастер

Оплата почасовая, загрузка 100-120 часов в месяц. Ожидаемая длительность проекта 6 месяцев. Разработка крупного интернет-магазина-портала. На нём применяются последние технологии как с точки зрения программирования, так и бизнес аналитики, аналитики пользования. Основные технологи: JSF 2.0, Spring, Hibernate (перспективные, ...
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Если общение с людьми Вам приносит удовольствие, если Вы стремитесь к постоянному развитию, являетесь коммуникабельным, честным, дружелюбным человеком, любите приносить пользу, эта вакансия для Вас!
Основные обязанности:
• Комплексная работа над WEB-сайтом компании:
регулярное обновление визуального и текстового
контента, разработка и редактирование динамичных
и статичных баннеров, графических объектов таблиц,
тестовых блоков, мультимедийных элементов и т. д.
• Разработка скриптов:
регистрация пользователей, организация доступа к скрытым
частям, формы обратной связи, онлайн поддержка, кроссбраузерность.
• Продвижение сайта в Интернете (SEO, Контекстная реклама и др.)
• Повышение посещаемости
• Мониторинг и аналитика эффективности работы сайта
• Администрирование внутреннего корпоративного портала
Требования:
• Умение работать с CMS (1С:Битрикс)
• Владение навыками работы с необходимым ПО (PhotoShop, Сorel)
• Творческий подход к выполнению поставленной задачи
• Опыт работы на аналогичной должности не менее 1 года
В свою очередь, мы рады предложить Вам:
• возможность работать в стабильной и динамично развивающейся компании,
в кругу профессионалов и единомышленников
• возможность реализации своего потенциала
• специальные программы поддержки сотрудников компании СОФТКОМ
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