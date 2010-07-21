PHP-JS программист. Спб.

Веб-программированиеЗакрытнет заявок85 просмотров
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Только Санкт-Петербург.

В небольшую и очень дружную студию, которая занимается созданием сайтов, crm'ок и всяких других клевых штук очень нужен PHP-JavaScript программист.

От вас нужно знание таких штук, как:

— PHP

— JavaScript: jQuery, Sencha (Raphael), WebSockets

— MySQL, PostgreSQL.

По JS должен быть вообще черный пояс. Дополнительные навыки по веб-технологиям будут огромным плюсом.

Нам нужен ведущий программист на новый очень большой и длительный проект.

Мы берем только большие и серьезные заказы. Никаких говносайтов за 100 рублей.

В теории мы можем обсудить и удаленную работа при устраивающей всех работоспособности и отчетности.

Уровень зарплаты серьезно зависит от ваших знаний. Мы знаем цену хороших людям.

PHP
13 лет назад
zsr
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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