PHP-JS программист. Спб.

Требуется хороший специалист по данной системе. От по шаблонов до разработки собственных модулей. Знание JavaScript-библиотек jQuery и Prototype (используется в Magento по умолчанию) также необходимо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Только Санкт-Петербург.
В небольшую и очень дружную студию, которая занимается созданием сайтов, crm'ок и всяких других клевых штук очень нужен PHP-JavaScript программист.
От вас нужно знание таких штук, как:
— PHP
— JavaScript: jQuery, Sencha (Raphael), WebSockets
— MySQL, PostgreSQL.
По JS должен быть вообще черный пояс. Дополнительные навыки по веб-технологиям будут огромным плюсом.
Нам нужен ведущий программист на новый очень большой и длительный проект.
Мы берем только большие и серьезные заказы. Никаких говносайтов за 100 рублей.
В теории мы можем обсудить и удаленную работа при устраивающей всех работоспособности и отчетности.
Уровень зарплаты серьезно зависит от ваших знаний. Мы знаем цену хороших людям.
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