Поиск опытного программиста

Веб-программированиеЗакрыт16 заявок404 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ведется поиск опытного програмиста для написания скриптов, веб-приложений, и различных веб-шайтан-штук.

Технические требования:

1) Знать основные языки веб-програмирования.

2) Желательно иметь опыт работы во Flash

Личные требования:

1) Надежность и постоянство

2) Отзывчивость и старательность

3) Желание всегда доводить работу до конца

4) Возможность и доступность связи

Предлагаем выполнить несколько отдельно оплачиваемых заданий для нашего проекта. По результатам выполнения рассмотрим вопрос постоянного сотрудничества с увеличенной оплатой. Не будем скрывать, что мы возлагаем большие надежды на то, чтобы найти хорошего програмиста, с которым мы могли бы сотрудничать на постоянной основе. Во временных наемных програмистах мы менее заинтересованны.

Оплата:

Договорная, мы не богатые и не бедные, работу оплачиваем справедливо.

Оплата может не состояться при следующих обстоятельствах:

Вы отказались от выполнения заказа. Вы совершенно некорректно выполнили поставленную цель или не довели её до конца предоставив её "сырой" Вы задержались с выполнением заказа без уважительных причин и не предупредили нас об этом.

Вообщем дерзайте, всё в ваших руках - и высокооплачиваемая постоянная работа, и дружелюбный, приятный и приветливый коллектив.

13 лет назад
vvaann
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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