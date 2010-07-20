Поиск опытного программиста

Требуется хороший специалист по данной системе. От по шаблонов до разработки собственных модулей. Знание JavaScript-библиотек jQuery и Prototype (используется в Magento по умолчанию) также необходимо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ведется поиск опытного програмиста для написания скриптов, веб-приложений, и различных веб-шайтан-штук.
Технические требования:
1) Знать основные языки веб-програмирования.
2) Желательно иметь опыт работы во Flash
Личные требования:
1) Надежность и постоянство
2) Отзывчивость и старательность
3) Желание всегда доводить работу до конца
4) Возможность и доступность связи
Предлагаем выполнить несколько отдельно оплачиваемых заданий для нашего проекта. По результатам выполнения рассмотрим вопрос постоянного сотрудничества с увеличенной оплатой. Не будем скрывать, что мы возлагаем большие надежды на то, чтобы найти хорошего програмиста, с которым мы могли бы сотрудничать на постоянной основе. Во временных наемных програмистах мы менее заинтересованны.
Оплата:
Договорная, мы не богатые и не бедные, работу оплачиваем справедливо.
Оплата может не состояться при следующих обстоятельствах:
Вы отказались от выполнения заказа. Вы совершенно некорректно выполнили поставленную цель или не довели её до конца предоставив её "сырой" Вы задержались с выполнением заказа без уважительных причин и не предупредили нас об этом.
Вообщем дерзайте, всё в ваших руках - и высокооплачиваемая постоянная работа, и дружелюбный, приятный и приветливый коллектив.
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