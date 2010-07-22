Java-разработчик

Оплата почасовая, загрузка 100-120 часов в месяц. Ожидаемая длительность проекта 6 месяцев.

Разработка крупного интернет-магазина-портала. На нём применяются последние технологии как с точки

зрения программирования, так и бизнес аналитики, аналитики пользования.

Основные технологи:

JSF 2.0, Spring, Hibernate (перспективные, опыт работы с которыми нужен в 70-90% фирм, работающих с J2EE)

Другая часть проекта - это система класса ERP - Adempiere. Бесплатная система, разработанная на Java с применением технологий:

Struts, JSTL, JDBC.

На данный момент реализована интеграция магазина с этой системой (с помощью веб-сервисов). Планируется дальнейшее развитие, изменение модулей, написание новых. Опыт работы с такими системами, как ERP может пригодиться на рынке как СНГ, так и иностранном.

Проект, не смотря на то что уже создан в базовой версии и запущен, будет развиваться и дальше.

Например такие работы будут проводиться: система заказа услуг: билинг, сложные торговые алгоритмы (акции, бонусы и др.), система отчётов.