Java-разработчик

Для работы над проектом ищем java-программиста Работа: или Москва или Харьков или удаленная работа, но на хорошем канале и с работающим на звук и видео скайпом технологии: 1.Hibernate, Spring, JSF 2.0 2.JDBC, Struts желательно знать сразу и 1. и 2. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оплата почасовая, загрузка 100-120 часов в месяц. Ожидаемая длительность проекта 6 месяцев.
Разработка крупного интернет-магазина-портала. На нём применяются последние технологии как с точки
зрения программирования, так и бизнес аналитики, аналитики пользования.
Основные технологи:
JSF 2.0, Spring, Hibernate (перспективные, опыт работы с которыми нужен в 70-90% фирм, работающих с J2EE)
Другая часть проекта - это система класса ERP - Adempiere. Бесплатная система, разработанная на Java с применением технологий:
Struts, JSTL, JDBC.
На данный момент реализована интеграция магазина с этой системой (с помощью веб-сервисов). Планируется дальнейшее развитие, изменение модулей, написание новых. Опыт работы с такими системами, как ERP может пригодиться на рынке как СНГ, так и иностранном.
Проект, не смотря на то что уже создан в базовой версии и запущен, будет развиваться и дальше.
Например такие работы будут проводиться: система заказа услуг: билинг, сложные торговые алгоритмы (акции, бонусы и др.), система отчётов.
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