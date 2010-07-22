Приглашаем ответственного, увлеченного работой и толкового программиста со знанием MFC, SVN ООП ,STL, код должен хорошо читаться и хорошо работать Предлагаем работу в дружном коллективе, интересные проекты, много опыта, профессиональный рост и стабильный заработок. Если ...
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Для работы над проектом ищем java-программиста
Работа: или Москва или Харьков
или удаленная работа, но на хорошем канале и с работающим на звук и видео скайпом
технологии:
1.Hibernate, Spring, JSF 2.0
2.JDBC, Struts
желательно знать сразу и 1. и 2.
Пишите ваш регион, опыт и желаемую оплату.
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