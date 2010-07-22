Ищем java программиста

Только Санкт-Петербург. В небольшую и очень дружную студию, которая занимается созданием сайтов, crm'ок и всяких других клевых штук очень нужен PHP-JavaScript программист. От вас нужно знание таких штук, как: — PHP — JavaScript: jQuery, Sencha (Raphael), WebSockets — MySQL, PostgreSQL. По ...