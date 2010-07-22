Ищем java программиста

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки169 просмотров
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Для работы над проектом ищем java-программиста

Работа: или Москва или Харьков

или удаленная работа, но на хорошем канале и с работающим на звук и видео скайпом

технологии:

1.Hibernate, Spring, JSF 2.0

2.JDBC, Struts

желательно знать сразу и 1. и 2.

Пишите ваш регион, опыт и желаемую оплату.

13 лет назад
mkm2
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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