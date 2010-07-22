PHP-программист (Zend или Kohana)

Требуется ответственный человек, с опытом разработки работающих проектов.

Критерии:

Отличное понимание ООП в PHP5

Опыт работы с MVC на фреймворках Zend или Kohana

Не должно возникать проблем в работе с Линуксом, при задаче установить и настроить приложение/apache/mysql на сервере.

Опыт работы с mysql.

Постоянно находиться на связи в рабочее время!

Могу предложить сдельную форму оплаты или повременную, интересные проекты(стартапы). Конечная зп оговаривается после обсуждения проекта и знаний. Верстальщик, дизайнер есть нужен еще php-программист!

В Минске возможно работа в хорошем офисе.