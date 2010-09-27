Требуется опытный php программист с навыками верстки. Требования: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. опыт работы не менее года. умение БЫСТРО разбираться в чужом коде продвинутые знания в области php/mysql/ajax/html/css/javascript. требования к верстке: кроссербраузерность, валидность, резиновость Предпочтение сложным проектам в портфолио. Пожалуйста сразу указывайте ваши проекты - на ...
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Требуется опытный PHP программист на highload проект.
Требования:
Опыт PHP 2 года +
Опыт MySQL 2 года +
JavaScript(jQuery, jQuery UI) 2 года+
HTML, CSS, XML 2 года +
Linux 1 год +
Четкое понимание принципов ООП, парадигмы MVC.
Опыт работы с ZendFramework или CackePHP или Symfony приветствуется.
Зарплата по результатам собеседования (от $1000 до $1500).
Работа в офисе (Минск), полный рабочий день.
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