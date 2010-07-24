Серверный программист

Веб-студия ищет талантливых программистов для постоянной удаленной работы. Требуется:

1) Знание одного или нескольких серверных языков программирования и бд

2) Знание современных коммерческих и некоммерческих cms и фреймворков

Требуется почти постоянно быть онлайн, давать письменные отчеты о работе. Пока узнаем друг друга предоплаты не будет, однако после нескольких реализованных проектов будет постоянно. Постепенно будет вариант с ЗП. Серьёзная работа, тем, кто считает это просто мелкой подработкой не писать, ответы типа" а че без предоплаты" не писать, пишите четкое предложение с контактами.