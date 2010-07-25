Начинающие веб-программисты

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Наша компания в связи с увеличением количества заказов объявляет конкурс на 2 должности вебмастеров. Требования– наличие пусть даже небольшого портфолио, желание работать. Уважаемые вебмастера, оценивающие свою работу пятизначными числами– не тратьте моё и своё время, у Вас и так всё хорошо. Мы ищем молодых и амбициозных исполнителей, готовых работать за умеренные цены. Портфолио и заявки отправляйте на почту [email protected].