Нужен программист - верстальщик

Добрый день.

Нужен хороший универсальный специалист с приемлимыми ценами для выполнения сдельных проектов по Веб программированию.

Требования:

PHP

SQL

JS

HTML+CSS соответственно

AS - желательно

ASP - желательно.

Виды работ:

Верстка сайтов, интеграция дизайна в разные CMS, разработка компонентов для CMS нашей компании, поиск и исправление багов и уязвимостей, модернизация системы, правка чужого кода.

Человек для проектов на будующее, ищим специалиста который постоянно будет на связи в ICQ или Skype, чтобы могли в любое время обратиться и передать проект на выполнение. Проекты у нас как правило появляются спонтанно, поэтому такие условия. Оплата по факту или по предоплате - в зависимости от заказчика.

На данном этапе проектов нет, но в ближайшие дни опять появится работа.

Оставляйте предложения с ценами и портфолио.