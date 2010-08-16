PHP-программист в команду

Требуется опытный PHP программист на highload проект. Требования: Опыт PHP 2 года + Опыт MySQL 2 года + JavaScript(jQuery, jQuery UI) 2 года+ HTML, CSS, XML 2 года + Linux 1 год + Четкое понимание ...
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В компанию RDM Development Group требуется PHP-программист на интересную работу : разработка движка видео-поиска.
Требования :
Знание Zend Framework, либо другого MVC фреймворка.
Понимание и использование ООП.
Опыт работы с линуксом.
JavaScript (jQuery или Prototype)
MySQL применительно к использованию в высоконагруженных веб-проектах.
SVN/CVS/git
. Наличие средств связи - мобильный телефон, skype (голос), icq/jabber.
Задачи:
Разработка высокотехнологичных веб-приложений. У нас ведется разработка и эксплуатация собственных проектов. Не аутсорс. В дальнейшем возможен карьерный рост до уровня партнера и значительное повышение зарплаты.
Кто нам не нужен: Те, кто не готов работать каждый день больше 2 часов. Те, кто забывает о работе, переступая порог офиса. Те, у кого регулярно болеют и умирают бабушки. Те, кто слово "Надо" ставят ниже похода в кино с девушкой. Те, у кого 5 раз на дню ломается интернет, выключается свет и сгорает компьютер.
Это будет ваша фулл-тайм работа. Совмещение не допускается.
Претендентов прошу даже если желаете написать что-то в личку, обязательно, сделайте ваше предложение по вакансии. Так будет меньше вероятность, что ваше сообщение затеряется.
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