PHP-developer

Требуется ответственный человек, с опытом разработки работающих проектов. Критерии: Отличное понимание ООП в PHP5 Опыт работы с MVC на фреймворках Zend или Kohana Не должно возникать проблем в работе с Линуксом, при задаче установить и настроить приложение/apache/mysql на ...