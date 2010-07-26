Разработчики Питон и Django

Требуется опытный PHP программист на highload проект. Требования: Опыт PHP 2 года + Опыт MySQL 2 года + JavaScript(jQuery, jQuery UI) 2 года+ HTML, CSS, XML 2 года + Linux 1 год + Четкое понимание ...
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Интернет-компания ищет профессионального разработчика на Python для
развития интернет-сервисов и проектов.
Требования к кандидату:
- знание Python/Django, Javascript/jQuery, HTML, CSS, SQL
- понимание сути ООП
- Опыт программирования под Unix/Linux;
- Умение быстро разбираться в чужом коде
- Умение доводить дело до конца, внимательность, самостоятельность
Желательно:
- Приветствуется знание PHP и основы администрирования Linux.
- Опыт разработки сложных или высоконагруженных веб-проектов
самостоятельно, или в команде
Функциональные обязанности:
- Разработка новых веб-проектов различного уровня сложности на базе
python/django
- Поддержка и развитие существующих
Условия:
- удаленная работа,
- гибкий график работы,
- зарплата по результатам собеседования, интересные проекты и задания.
Контакты
- icq 777994
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