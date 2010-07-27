Web программист для нового стартапа

Вакансия открыта повторно. Для выполнения разовых заказов и, возможно, на постоянное сотрудничество по индивидуальной доработке биллинга JBs (http://joonte.com). Исходный код биллинга открыт, согласование на доработку от разработчика имеется, доступ в SVN с кодом так же есть. Потребуется ...