www.artdriver.org, источник Интернет-новостей на темы социальных сетей и Интернет-бизнеса, ищет человека, который хорошо умеет писать про Интернет и владеет знаниями английского и Wordpress. Писать на грамотном русском языке по тематике сайта; знание английского обязательно так как часто нужно переводить английские версии!!! Для хорошего блогера - постоянная удаленная работа. В день нужно около 5 статей по 150-500 слов. Пишите свои рассценки и высылайте примеры работ. Копирование чужих текстов не принимается!
- Копирайтинг12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Nyzhen logo designer na prostoj, no otvetstvennij proekt. logo nyzhno sdelat naprotiazhenii segodnia-zavtra. oplata po Web money. logo bydet idti na site www.vantage-fx.com (kompania zanimaetsia sovetami po torgovle valutoj). vot neskolko tematicheskih images, chtobi poniat ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Арт Драйвер объявляет тендер на создание iPhone приложения для www.artdriver.org. Главная задача приложения - дать возможность пользователям iPhone и iPad просматривать различные рубрики сайта www.artdriver.org и читать индивидуальные статьи в удобном формате. Приглашаем к участию как фрилансеров ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищем талантливого веб программиста для www.artdriver.org, сайт интернет новостей для ИТ профессионалов. Главная задача – программирование веб темплейтов на базе Wordpress.Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищем талантливого веб дизайнера для www.artdriver.org, сайт интернет новостей для ИТ профессионалов. Большинство работы будет заключаться в разработке оформлений различных темплейтов.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт13 лет назад
Один из лучших сайтов интернет новостей для ИТ профессионалов (www.artdriver.org) ищет человека, который хорошо умеет писать про Интернет. Тема: Интернет, social media, online business and start-ups, hi-tech, web audio & video, programming and design, Apple, Mobile web. Писать на грамотном русском языке, но знание английского обязательно! ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется человек, который хорошо умеет писать про Интернет Ищу копирайтера для написания статей для блога. Тема: Интернет, social media, online business and start-ups, hi-tech, web audio & video, programming and design, Apple, Mobile web. Писать на грамотном русском языке, но знание английского обязательно! Для хорошего блогера с уникальным контентом - постоянная работа. В день нужно около 5-10 статей по 300-600 слов. Пишите свои рассценки и примеры работ. Копирование чужих текстов не принимается!Копирайтинг16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $300
Нужен программист для переделки сайта из флеш на Wordpress и jQuery. Дизайн сайта уже готов и линк будет выслан заинтересованным фрилансерам. Все graphics для сайта будут предоставлены. Главная задача - это перенос сайта на Wordpress ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен .net web программист, чтобы сделать несколько изменений на веб сайте. Знание английского обязательны так как ТЗ на английском. Если есть опыт и желание сделать этот проект - пишите на [email protected] и высылайте CV и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $2500
We are looking to partner with reliable offshore Drupal developers with excellent PHP/MySQL skills that we can work with on a "White Label" basis. We are seeking developers with good English. To apply for this ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Нужно нарисовать лого (в векторе) для сайта. лого заменит старое лого, которое сейчас сверху в шапке. нужно, чтобы новое лого хорошо смотрелось на разных цветовых тонах, а также, чтоб само лого хорошо смотрелось в черно-белом ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $7500
Нужно создать сайт знакомств на английском языке. Сайт планируем программировать в .NET поэтому ищем прфессионалов в этой сфере. Только программисты с базовым знанием английского будут рассматриваться на даный проект. Более детальная информация и контактная информация заказчика: http://hightechhire.com/open_job.php?id=525Веб-программирование26 заявокЗакрыт15 лет назад