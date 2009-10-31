eurojobs

Олексий eurojobs

 
49 летВеликобритания/Лондон
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Фриланс Wordpress блоггер/копирайтер/переводчик

    www.artdriver.org, источник Интернет-новостей на темы социальных сетей и Интернет-бизнеса, ищет человека, который хорошо умеет писать про Интернет и владеет знаниями английского и  Wordpress. Писать на грамотном русском языке по тематике сайта; знание английского обязательно так как часто нужно переводить английские версии!!! Для хорошего блогера - постоянная удаленная работа. В день нужно около 5 статей по 150-500 слов. Пишите свои рассценки и высылайте примеры работ. Копирование чужих текстов не принимается!

    WordPress
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип

    $20

    Nyzhen logo designer na prostoj, no otvetstvennij proekt. logo nyzhno sdelat naprotiazhenii segodnia-zavtra. oplata po Web money. logo bydet idti na site www.vantage-fx.com (kompania zanimaetsia sovetami po torgovle valutoj). vot neskolko tematicheskih images, chtobi poniat ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Тендер для создания iPhone приложения

    Арт Драйвер объявляет тендер на создание iPhone приложения для www.artdriver.org. Главная задача приложения - дать возможность пользователям iPhone и iPad просматривать различные рубрики сайта www.artdriver.org и читать индивидуальные статьи в удобном формате. Приглашаем к участию как фрилансеров ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web Designer для нового стартапа

    Ищем талантливого веб дизайнера для www.artdriver.org, сайт интернет новостей для ИТ профессионалов. Большинство работы будет заключаться в разработке оформлений различных темплейтов.

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Писать про Интернет

    Один из лучших сайтов интернет новостей для ИТ профессионалов (www.artdriver.org) ищет человека, который хорошо умеет писать про Интернет. Тема: Интернет, social media, online business and start-ups, hi-tech, web audio &amp; video, programming and design, Apple, Mobile web. Писать на грамотном русском языке, но знание английского обязательно! ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтер на постоянную удаленную работу

    Требуется человек, который хорошо умеет писать про Интернет Ищу копирайтера для написания статей для блога. Тема: Интернет, social media, online business and start-ups, hi-tech, web audio &amp; video, programming and design, Apple, Mobile web. Писать на грамотном русском языке, но знание английского обязательно! Для хорошего блогера с уникальным контентом - постоянная работа. В день нужно около 5-10 статей по 300-600 слов. Пишите свои рассценки и примеры работ. Копирование чужих текстов не принимается!

    Написание статей
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Wordpress & jQuery проект

    $300

    Нужен программист для переделки сайта из флеш на Wordpress и jQuery. Дизайн сайта уже готов и линк будет выслан заинтересованным фрилансерам. Все graphics для сайта будут предоставлены. Главная задача - это перенос сайта на Wordpress ...

    WordPressДизайн сайтаСайт на WordPressHTMLCSSjQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны .net/html/css изменения на веб сайте

    $100

    Нужен .net web программист, чтобы сделать несколько изменений на веб сайте. Знание английского обязательны так как ТЗ на английском. Если есть опыт и желание сделать этот проект - пишите на [email protected] и высылайте CV и ...

    HTMLCSS
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно нарисовать лого (в векторе) для сайта

    $30

    Нужно нарисовать лого (в векторе) для сайта. лого заменит старое лого, которое сейчас сверху в шапке. нужно, чтобы новое лого хорошо смотрелось на разных цветовых тонах, а также, чтоб само лого хорошо смотрелось в черно-белом ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужно создать сайт знакомств на английском языке

    $7500

    Нужно создать сайт знакомств на английском языке. Сайт планируем программировать в .NET поэтому ищем прфессионалов в этой сфере. Только программисты с базовым знанием английского будут рассматриваться на даный проект. Более детальная информация и контактная информация заказчика: http://hightechhire.com/open_job.php?id=525

    Веб-программирование26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
NewAnns
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Логотип
Спасибо за интересный заказ!
Anna - nastojaschij professional v svoem dele!!! Sdelala raboty kachestvenno i v korotkie sroki! Rekomendyu!!!
Ответный отзыв
msats
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
71 отзыв(-1)
$30
10 баллов
15 лет назад
Нужно нарисовать лого (в векторе) для сайта
Приятно было работать. Несмотря на большую разницу во времени, все сделали без ненужных задержек. Коллеги я лично рекомендую работать с заказчиком, мне понравилось.
Максим просто молодец! Профессионал в своем деле! Быстро, качественно сделал работу, учитывая все замечания и поправки! Рекомендую!
Ответный отзыв