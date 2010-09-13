Здравствуйте! Требуется создать логотип по имеющемуся шаблону. Логотип текстовый - WorldClassniki.ru. Согласно прилагаемого шаблона Вам нужно продолжить текст и получить WorldClassniki.ru . Логотип нужен для сайта. Сколько будет стоить? Как быстро сделаете?
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Nyzhen logo designer na prostoj, no otvetstvennij proekt. logo nyzhno sdelat naprotiazhenii segodnia-zavtra. oplata po Web money. logo bydet idti na site www.vantage-fx.com (kompania zanimaetsia sovetami po torgovle valutoj).
vot neskolko tematicheskih images, chtobi poniat temy: www.google.co.uk/images?h...
vot chto mne nravitsia:
– www.businesslogos.com/fin...
sdes nraviatsia:
1. ASL
2. Lakeside
3. Cornerstong
4. Ace Wireless
5. People Partners
6. BMI
sdes nravitsia logo dlia Atlantic Wireless.
cveta: Blue/Grey/Green/white
format: vektornij v .ai
Byudzhet: $20. esli rezyltat bydet horoshij, to gotov sotrydnichat s logo designerom i dalshe. esli zainteresovani, visilajte primeri na [email protected] (pozhalyjsta tolko ne kopii logoi s drygih sajtov)
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