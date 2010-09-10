Сделать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен11 заявок429 просмотров
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Необходимо сделать логотип в 3d стиле.

Пример: http://allday.ru/index.php?newsid=330682, http://allday.ru/index.php?newsid=344580

Можно использовать клипарт, слегка его изменить только.

В названии логотипа должны присутствовать буквы SV (По первым буквам основателей фирмы, в обычной жизни муж и жена)

Дополнительный текст (компания, торгово-строительная компания, тск) выберите что-то одно.

Основное направление деятельности фирмы оптовая продажа фурнитуры для стекла и зеркала, мебельной фурнитуры.

Сроки - 1 день.

Оплата по факту.

13 лет назад
777879
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$20
2 дня
Отличная работа. Порадовало качество исполнения, а также соблюдение оговоренных сроков. Рекомендую.
Приятно было сотрудничать. Вячеслав оперативно давал ответы и коментарии к работам. После утверждения моментальная оплата.
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