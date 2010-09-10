Логотип для радио-шоу.....
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать логотип в 3d стиле.
Пример: http://allday.ru/index.php?newsid=330682, http://allday.ru/index.php?newsid=344580
Можно использовать клипарт, слегка его изменить только.
В названии логотипа должны присутствовать буквы SV (По первым буквам основателей фирмы, в обычной жизни муж и жена)
Дополнительный текст (компания, торгово-строительная компания, тск) выберите что-то одно.
Основное направление деятельности фирмы оптовая продажа фурнитуры для стекла и зеркала, мебельной фурнитуры.
Сроки - 1 день.
Оплата по факту.
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