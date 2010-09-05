Логотип + аватар + favicon

Нужен логотип, аватар и favicon для сайта http://softhome.ru

Логотип. Высота - 100px, ширина - как получиться. Будет использован в шапке. Цветовая гамма - синеватая с оттенками (как интерфейс сайта). Допустимо использование серого/серебристого/белого.

Аватар. Высота - 150px, ширина - 150px. Будет использован в Твиттере, на форумах и соцсетях. Цветовая гамма - такая же как у логотипа. Аватар должен быть нарисован отдельно, но по замыслу и цвету напоминать логотип.

Favicon. На Ваше усмотрение.

Идея логотипа/аватара видится мне следующим образом: надпись SoftHome и домик (либо крыша от домика). Может быть вы сможете придумать что-то поинтереснее.

Жалательно рисовать в PhotoShop, но в целом - на Ваше усмотрение.

Исполнители, приславшие эскизы/наброски будут рассмотрены в первую очередь.

Основной отбор будет вестись по соотношению цена/качество.