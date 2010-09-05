Логотип + аватар + favicon

$60
Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок302 просмотра
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Нужен логотип, аватар и favicon для сайта http://softhome.ru

Логотип. Высота - 100px, ширина - как получиться. Будет использован в шапке. Цветовая гамма - синеватая с оттенками (как интерфейс сайта). Допустимо использование серого/серебристого/белого.

Аватар. Высота - 150px, ширина - 150px. Будет использован в Твиттере, на форумах и соцсетях. Цветовая гамма - такая же как у логотипа. Аватар должен быть нарисован отдельно, но по замыслу и цвету напоминать логотип.

Favicon. На Ваше усмотрение.

Идея логотипа/аватара видится мне следующим образом: надпись SoftHome и домик (либо крыша от домика). Может быть вы сможете придумать что-то поинтереснее.

Жалательно рисовать в PhotoShop, но в целом - на Ваше усмотрение.

Исполнители, приславшие эскизы/наброски будут рассмотрены в первую очередь.

Основной отбор будет вестись по соотношению цена/качество.

13 лет назад
alex5134
Алексей 
36 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
optical
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$60
2 дня
Сотрудничество прошло гладко и четко. Все необходимые доработки были внесены оперативно и без проблем. Благодарю за сотрудничество!
Все ок! Спасибо за сотрудничество. Рекомендую Алексея как ответственного и порядочного заказчика!
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