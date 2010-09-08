Разработка логотипа для интернет-магазина

Нужно доработать немного логотип, не для портфолио. Протестировать несколько цветов и шрифтов, которые я назову. Бюджет около 5 долларов. Вкус желателен, скайп и телефон обязательны. Пишите ваши предложения по срокам и стоимости, Оплата вмз