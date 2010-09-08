Разработка логотипа для интернет-магазина

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок324 просмотра
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Требуется разработать логотип для интернет магазина. Несложный. Все подробности выбранному исполнителю.

13 лет назад
piar07
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Pasik8
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Выполнила работу быстро и со вкусом. Я довольна работой с этим исполнителем.
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