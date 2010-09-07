Для сайта нужно разработать логотип. размеры 500х100 пикселей. Желательно, что бы логотип символизировал профессиональное программирование CMS. За основу можно взять логотип с сайта www.proficms.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать логотип для баннерной сети Gugla.net
Размер 234х60 (без фона, то есть прозрачный)
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