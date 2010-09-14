Логотип и иконка сайта

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен48 заявок2055 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$50

Cайт smskanal.ru. Сервис позволяет с высокой скоростью отправлять SMS-сообщения по клиентской базе: вручную из формы на сайте, из Excel файлов, интегрировать с любыми программами, CRM системами, 1с и т.д. SMSKanal одним словом :)

Требуется создать логотип компании и __ИКОНКУ__ для сайта. Пожалуйста, предоставляйте работы с выполнением ВСЕГО задания, а не одной его части.

P.S. Для тех кто не в курсе что такое иконка для сайта: "Основной формат картинки для favicon.ico - 16х16 пикселей, 256 цветов или TrueColor.", больше форматов, это конечно плюс, но наличие 16х16 обязательно.

--- UPD 10.09.2010 ---

Преварительные итоги: к сожалению на данный момент ни один из представленныех вариантов не могу выбрать в качестве подбедителя. Вот какие будут коментарии:

Интересна мысль Pawlowski Pavel (Pawlowski) и Сергей Комов (BlackH) с обыгрыванием буквы М в качестве конверта сообщения. но не нравится конечная реализация.

Работа Александр Войтюк (kpch) нравится идея варианта со стрелочками, он сиволизирует скорость, массовость отравки. Но не нравится как нарисовано.

В логотипе хочется видеть скорость, массовость рассылки. Он не должен быть мультяшным и анимационным, напротив, должен быть стильным, строгим, элегатным - компания является информационным провайдером. Дорогие участники конкурса, жду еще вариантов. Может быть объединения указанных идей или более стильного их прорисовывания, может быть какие-то мысли новые появятся на этот счёт.

13 лет назад
dsa046
Сергей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 отзывов
Победитель конкурса
nisik555
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
#1
Наташин вариант логотипа простой, символичный, самое главное - в точку. Спасибо за работу. Рекомендую как талантиливого и богатого фантазией дизайнера.
Сергей отличный заказчик.Четкое задание,оплата в срок,приятен в общении.Всем советую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.Рекомендую!
Заявки фрилансеров
nisik555
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Логотип для сайта

    $100

    Для сайта нужно разработать логотип. размеры 500х100 пикселей. Желательно, что бы логотип символизировал профессиональное программирование CMS. За основу можно взять логотип с сайта www.proficms.ru

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки52 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип + визитка + бланки

    $150

    Необходима часть фир-стиля для туристической компании: логотип, визитка, бланки (нет необходимости в футболках, конвертах и пр) . Очень хочется увидеть результат сделанный _для нас_, а не перелицовку из банка логотипов. Оплата: 30% предоплата по факту ...

    Логотипы и Знаки60 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работа в AI с готовым логотипом - шрифты и цвет

    Нужно доработать немного логотип, не для портфолио. Протестировать несколько цветов и шрифтов, которые я назову. Бюджет около 5 долларов. Вкус желателен, скайп и телефон обязательны. Пишите ваши предложения по срокам и стоимости, Оплата вмз

    Логотипы и Знаки5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Лого для сайта

    $30

    ЛОготип для интернет-магазина музыкальных инструментов ассортимент: гитары, электрогитары, синтезаторы и т.д. Название: "Звукозавр" Домен: zvukozavr.ru Пожелания: как следует из названия, предполагается что-то на тему динозавров - В случае, если лого предполагает наличие фона, фон должен быть белым

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип для магазина

    $100

    Необходимо разработать профессиональный логотип для интернет-магазина бытовой техники. Дополнительно можно предлагать фирменный стиль на основе выполненного задания.

    Логотипы и Знаки48 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется логотип для сайта

    Для аукционного портала www.inco.by (сайт в разработке http://vip.hc.by/) Деятельность: помощь в приобретении и доставке самых товаров с мировых аукционов (более 100). Имя: INCO.by Ориентировочный слоган/расшифровка: intercommerce, international commerce, internet commerce. Требования к лого: логотип должен выглядеть солидно, по-европейски, ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад