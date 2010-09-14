Логотип и иконка сайта

Требуется разработать логотип для интернет магазина. Несложный. Все подробности выбранному исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Cайт smskanal.ru. Сервис позволяет с высокой скоростью отправлять SMS-сообщения по клиентской базе: вручную из формы на сайте, из Excel файлов, интегрировать с любыми программами, CRM системами, 1с и т.д. SMSKanal одним словом :)
Требуется создать логотип компании и __ИКОНКУ__ для сайта. Пожалуйста, предоставляйте работы с выполнением ВСЕГО задания, а не одной его части.
P.S. Для тех кто не в курсе что такое иконка для сайта: "Основной формат картинки для favicon.ico - 16х16 пикселей, 256 цветов или TrueColor.", больше форматов, это конечно плюс, но наличие 16х16 обязательно.
--- UPD 10.09.2010 ---
Преварительные итоги: к сожалению на данный момент ни один из представленныех вариантов не могу выбрать в качестве подбедителя. Вот какие будут коментарии:
Интересна мысль Pawlowski Pavel (Pawlowski) и Сергей Комов (BlackH) с обыгрыванием буквы М в качестве конверта сообщения. но не нравится конечная реализация.
Работа Александр Войтюк (kpch) нравится идея варианта со стрелочками, он сиволизирует скорость, массовость отравки. Но не нравится как нарисовано.
В логотипе хочется видеть скорость, массовость рассылки. Он не должен быть мультяшным и анимационным, напротив, должен быть стильным, строгим, элегатным - компания является информационным провайдером. Дорогие участники конкурса, жду еще вариантов. Может быть объединения указанных идей или более стильного их прорисовывания, может быть какие-то мысли новые появятся на этот счёт.
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