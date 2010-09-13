Логотип для блога путешествий

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен69 заявок2864 просмотра
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#1$50

Логотип для блога о путешествиях www.snailsteps.ru желательно в виде улитки.

13 лет назад
katyk
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Победитель конкурса
Oxana-Joy
Оксана 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
80 отзывов
13 лет назад
#1
Спасибо за необычный вариант логотипа :)
Екатерина замечательный заказчик! Приятная в общении, оплата моментальная. Рекомендую всем!
Заявки фрилансеров
Oxana-Joy
Оксана 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
80 отзывов
13 лет назад
#1
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