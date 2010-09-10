Логотип для издательства

# 1 — $ 30

Нужен логотип для компании

О компании: Издательство «Легенда»

Профиль деятельности: издание литературных и картографических материалов исторической и научной тематики.

1. Логотип не должен содержать большое количество цветов и оттенков. В идеале 2-х, или 3-х цветовое решение либо легко переводиться в чб не теряя смысла.

2. Логотип должен располагаться на белом фоне.

3. В логотипе должно быть предусмотрено употребление названия: Издательство «Легенда», и адрес Интернет сайта www.legendpress.ru.