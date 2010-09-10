Логотип для издательства

Нужно сделать логотип и облужку демо-альбома для музыканта idm направления. Название - Cyaegha (одно из мифических существ у лавкрафта) Особенных пожеланий нет, главное, что бы логотип был очень простой, то есть можно даже просто красиво написать, без ...
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Нужен логотип для компании
О компании: Издательство «Легенда»
Профиль деятельности: издание литературных и картографических материалов исторической и научной тематики.
1. Логотип не должен содержать большое количество цветов и оттенков. В идеале 2-х, или 3-х цветовое решение либо легко переводиться в чб не теряя смысла.
2. Логотип должен располагаться на белом фоне.
3. В логотипе должно быть предусмотрено употребление названия: Издательство «Легенда», и адрес Интернет сайта www.legendpress.ru.
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