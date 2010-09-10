Логотип для издательства

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен68 заявок2573 просмотра
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#1$30

Нужен логотип для компании

О компании: Издательство «Легенда»

Профиль деятельности: издание литературных и картографических материалов исторической и научной тематики.

1. Логотип не должен содержать большое количество цветов и оттенков. В идеале 2-х, или 3-х цветовое решение либо легко переводиться в чб не теряя смысла.

2. Логотип должен располагаться на белом фоне.

3. В логотипе должно быть предусмотрено употребление названия: Издательство «Легенда», и адрес Интернет сайта www.legendpress.ru.

13 лет назад
gener77
Олег 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
Победитель конкурса
Stellan
Ольга 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
152 отзыва
13 лет назад
#1
Спасибо, то что надо. уже второй успешный опыт работы с Ольгой и оба раза без нареканий
Очень довольна сотрудничеством) всё быстро, четко, правки моментальные и понятные. Оплата четко в срок. Всем рекомендую!
Заявки фрилансеров
Stellan
Ольга 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
152 отзыва
13 лет назад
#1
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