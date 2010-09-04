Логотип и обложка альбома

Нужно сделать логотип и облужку демо-альбома для музыканта idm направления.

Название - Cyaegha (одно из мифических существ у лавкрафта)

Особенных пожеланий нет, главное, что бы логотип был очень простой, то есть можно даже просто красиво написать, без отдельного значка.

По обложке - ожидаю какого-то интеллигентного треша. Для примера можно посмотреть афиши Sick Fest, но не обязательно делать именно так.

Жду интересный предложений.