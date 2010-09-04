Логотип и обложка альбома

Логотип для блога о путешествиях www.snailsteps.ru желательно в виде улитки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать логотип и облужку демо-альбома для музыканта idm направления.
Название - Cyaegha (одно из мифических существ у лавкрафта)
Особенных пожеланий нет, главное, что бы логотип был очень простой, то есть можно даже просто красиво написать, без отдельного значка.
По обложке - ожидаю какого-то интеллигентного треша. Для примера можно посмотреть афиши Sick Fest, но не обязательно делать именно так.
Жду интересный предложений.
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