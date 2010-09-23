Логотип компании по разработке Онлайн Игр

# 1 — $ 101

Нужно нарисовать логотип для компании по разработке онлайн игр.

Название компании: UnitPoint, написание Unit Point также возможно.

Требования:

1. векторный формат

2. логотип для сайта в стиле web 2.0 (с градиентами, бликами и т.п.)

3. тот же логотип для печатной продукции без градиентов (чтобы печаталось без искажений цветов и т.п.)

4. оба логотипа для белого и черного фонов

Итого в идеале 4 варианта одного и того же лого, результаты нужно представить в векторном формате + в psd в высоком разрешении.