Логотип компании по разработке Онлайн Игр

$101
Логотипы и ЗнакиЗавершен69 заявок4226 просмотров
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#1$101

Нужно нарисовать логотип для компании по разработке онлайн игр.

Название компании: UnitPoint, написание Unit Point также возможно.

Требования:

1. векторный формат

2. логотип для сайта в стиле web 2.0 (с градиентами, бликами и т.п.)

3. тот же логотип для печатной продукции без градиентов (чтобы печаталось без искажений цветов и т.п.)

4. оба логотипа для белого и черного фонов

Итого в идеале 4 варианта одного и того же лого, результаты нужно представить в векторном формате + в psd в высоком разрешении.

13 лет назад
wisenum
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Победитель конкурса
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
13 лет назад
#1
Понравилось работать с Виктором, уверенная победа в серьезном конкурсе, грамотная и оперативная доработка изначального концепта до финального отличного результата. Рекомендую.
Очень хорошее впечатление от сотрудничества с Евгением! Грамотный заказчик, приятный в общении человек. В процессе работы четкие, оперативные комментарии, оплата своевременно.
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azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
13 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов ноября
#1
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