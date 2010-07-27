Требуется разработчик на PHP проект (Харьков).

Требования: Опыт разработки на PHP (Zend) и MySQL от 2-х лет, опыт в Magento как плюс, знание английского языка - не ниже Intermediate.

Присылайте Ваши предложения (с указанием желаемой оплаты работы) на [email protected]