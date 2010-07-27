Вакансия открыта повторно. Для выполнения разовых заказов и, возможно, на постоянное сотрудничество по индивидуальной доработке биллинга JBs (http://joonte.com). Исходный код биллинга открыт, согласование на доработку от разработчика имеется, доступ в SVN с кодом так же есть. Потребуется ...
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Требуется разработчик на PHP проект (Харьков).
Требования: Опыт разработки на PHP (Zend) и MySQL от 2-х лет, опыт в Magento как плюс, знание английского языка - не ниже Intermediate.
Присылайте Ваши предложения (с указанием желаемой оплаты работы) на [email protected]
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