Требуется программист в офис, Запорожье

Веб-программированиеЗакрытнет заявок130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования к программисту:

1. знание PHP, HTML, CSS, JavaScript на высоком уровне

2. опыт работы с PHP-фреймворками Kohana, CodeIgniter, можно и другие но с концепцией MVC

3. желательно знание хотя бы одного JS-фреймворка (Jquery или Mootools)

4. желательно знание шаблонизатора SMARTY

13 лет назад
imarketingzp
Ольга 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработчик биллинга на PHP

    Вакансия открыта повторно. Для выполнения разовых заказов и, возможно, на постоянное сотрудничество по индивидуальной доработке биллинга JBs (http://joonte.com). Исходный код биллинга открыт, согласование на доработку от разработчика имеется, доступ в SVN с кодом так же есть. Потребуется ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Опытный PHP-программист

    $1500

    Требуется опытный PHP программист на highload проект. Требования: Опыт PHP 2 года + Опыт MySQL 2 года + JavaScript(jQuery, jQuery UI) 2 года+ HTML, CSS, XML 2 года + Linux 1 год + Четкое понимание ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP-программист в команду

    $1200

    В компанию RDM Development Group требуется PHP-программист на интересную работу : разработка движка видео-поиска. Требования : Знание Zend Framework, либо другого MVC фреймворка. Понимание и использование ООП. Опыт работы с линуксом. JavaScript (jQuery или Prototype) MySQL применительно к использованию в ...

    PHP
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP

    Требуется разработчик на PHP проект (Харьков). Требования: Опыт разработки на PHP (Zend) и MySQL от 2-х лет, опыт в Magento как плюс, знание английского языка - не ниже Intermediate. Присылайте Ваши предложения (с указанием ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист DLE

    Ищу специалистов на доработки на сайтах с системамой управления DLE. Написание модулей, верстка шаблонов, насадка и др.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется веб-программист (особые условия)

    Требования к веб-программисту: 1) XHTML 1.1 (кроссбраузерная валидная табличная и блочная верстка) 2) CSS 2 3) PHP 5 (знание ООП, защита от PHP-инъекций) 4) MySQL 5 (знание теории реляционных БД, создание оптимизированных запросов, защита от SQL-инъекций) 5) JavaScript (DOM, AJAX, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчики Питон и Django

    $500

    Интернет-компания ищет профессионального разработчика на Python для развития интернет-сервисов и проектов. Требования к кандидату: - знание Python/Django, Javascript/jQuery, HTML, CSS, SQL - понимание сути ООП - Опыт программирования под Unix/Linux; - Умение быстро разбираться в чужом коде - Умение доводить дело до ...

    Django
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP-developer

    $1000

    Организации на постоянную работу требуется разработчик PHP/MySQL. Обязательные требования: • Опыт разработки PHP/MySQL от 1 года; • Знание и применение ООП; • Знание JavaScript и JS-библиотек; • Верстка HTML/xHTML/XML/CSS; • Наличие готовых проектов. Желательно: • Знание английского языка; • Знание Smarty; • Знание Frameworks; • Apache2; • ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Perl-программист

    Компания - разработчик интернет-решений для развлекательных ресурсов, ищет Perl-программиста на разовый проект ориентировочной длительности 3-4 месяца (возможно повторное сотрудничество по окончании проекта). Проект заключается в доработке системы управления и доставки email- сообщений для пользователей. Подразумевается ...

    Perl
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад