Требуется программист в офис, Запорожье

Требования к программисту:

1. знание PHP, HTML, CSS, JavaScript на высоком уровне

2. опыт работы с PHP-фреймворками Kohana, CodeIgniter, можно и другие но с концепцией MVC

3. желательно знание хотя бы одного JS-фреймворка (Jquery или Mootools)

4. желательно знание шаблонизатора SMARTY