PHP-программист

Вакансия открыта повторно. Для выполнения разовых заказов и, возможно, на постоянное сотрудничество по индивидуальной доработке биллинга JBs (http://joonte.com). Исходный код биллинга открыт, согласование на доработку от разработчика имеется, доступ в SVN с кодом так же есть. Потребуется ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Должностные обязанности:
* Поддержка системы управления
* Разработка и доработка php модулей.
* Написание модулей взаимодействующих с внешними сервисами (Google, Yandex, соц. сервисы и т.д.).
* Оптимизация уже существующих модулей.
Требования:
* PHP (ООП), MySQL, Ajax, XML, DHTML
* Знание с Zend Framework
* Знание системы контроля версий subversion (svn);
* Базовые навыки работы и администрирования серверов с Unix/Linux - системами;
* Клиентское программирование, Javascript, DHTML, приветствуется знание и использование Javascript framework’ов: jquery, prototype.
Условия:
* ЗП от 55 000р. испытатльный срок (2 месяца)
* место работы: м. Профсоюзная, возможна удаленная работа
* режим работы с 10.00 до 19.00, может быть изменен по согласованию
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