Реализовать несложную подсистему импорта XML данных. Цель: Предоставить клиентам возможность автоматической загрузки данных (скидки, акции) на сайт. Общее описание: Существует сайт, на сайте реализован личный кабинет. В личном кабинете пользователь загружает XML-файл для импорта, файл разбирается, полученная информация сохраняется ...