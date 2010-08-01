rmedia

Дмитрий Донской rmedia

 
40 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Скрипт импорта данных (PHP, MySQL)

    $250

    Реализовать несложную подсистему импорта XML данных. Цель: Предоставить клиентам возможность автоматической загрузки данных (скидки, акции) на сайт. Общее описание: Существует сайт, на сайте реализован личный кабинет. В личном кабинете пользователь загружает XML-файл для импорта, файл разбирается, полученная информация сохраняется ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад