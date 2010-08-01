Реализовать несложную подсистему импорта XML данных. Цель: Предоставить клиентам возможность автоматической загрузки данных (скидки, акции) на сайт. Общее описание: Существует сайт, на сайте реализован личный кабинет. В личном кабинете пользователь загружает XML-файл для импорта, файл разбирается, полученная информация сохраняется ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $250Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
Должностные обязанности: * Поддержка системы управления * Разработка и доработка php модулей. * Написание модулей взаимодействующих с внешними сервисами (Google, Yandex, соц. сервисы и т.д.). ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт13 лет назад
Должностные обязанности: * Поддержка системы управления * Разработка и доработка php модулей. * Написание модулей взаимодействующих с внешними сервисами (Google, Yandex, соц. сервисы и т.д.). ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад