Программист PHP

Должностные обязанности:

* Поддержка системы управления

* Разработка и доработка php модулей.

* Написание модулей взаимодействующих с внешними сервисами (Google, Yandex, соц. сервисы и т.д.).

* Оптимизация уже существующих модулей.

Требования:

* PHP (ООП), MySQL, Ajax, XML, DHTML

* Желательно знание с Zend Framework

* Знание системы контроля версий subversion (svn);

* Базовые навыки работы и администрирования серверов с Unix/Linux - системами;

* Клиентское программирование, Javascript, DHTML, приветствуется знание и использование Javascript ramework’ов: jquery, prototype.

* Высшее техническое образование

* Опыт в разработке или поддержке от 1 года

* Умение документировать код

* Понимание UML

Условия:

* ЗП от 40 000р. на испытатльный срок (2 месяца), 50 000р. по итогам прохождения исп. срока

* режим работы с 10.00 до 19.00, может быть изменен по согласованию

Требуется программист на постоянную работу, готовы работать с удаленными сотрудниками если достигнуто взаимопонимание в отношении того, что мы удалены в равной степени и это наша общая задача преодолевать расстояния.