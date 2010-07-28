Программист Битрикс для стабильной работы

Требования к программисту: 1. знание PHP, HTML, CSS, JavaScript на высоком уровне 2. опыт работы с PHP-фреймворками Kohana, CodeIgniter, можно и другие но с концепцией MVC 3. желательно знание ...
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Требуется программист Битрикс
Сайты с которыми придётся работать:
Нужен обязательный сотрудник на удалённую работу, обязательно присутствие онлайн в течении рабочей недели и возможность брать задачи на выходные.
Основное требование – быть онлайн, задачи не сложные.
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