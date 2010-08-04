VmX-Design

Задача состоит в комплексном продвижении портала www.stroyka.ru И Форума www.stroysezon.ru/forum/ Цель: увеличение посещаемости и наполнения ресурсов контентом. От кандидатов требуется комплексное предлжение по пунктам, какие виды работ для увеличения посещаемости этих ресурсов вы предлагаете ...