Нужен веб-программист

Вакансия открыта повторно. Для выполнения разовых заказов и, возможно, на постоянное сотрудничество по индивидуальной доработке биллинга JBs (http://joonte.com). Исходный код биллинга открыт, согласование на доработку от разработчика имеется, доступ в SVN с кодом так же есть. Потребуется ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Периодическая работа по тех. заданиям, участие в нескольких проектах.
С чем работать:
- Доработка, написание компонентов для движка joomla 1.5,
- Сервисное обслуживание движка (обновление, исправление багов, оптимизация под проект),
- Создание многосайтовой структуры с помощью компонента JmsMultisite
- Верстка, шаблоны.
Требования:
- Идейность. Предложения по развитию, оптимизации и тд.
- Желание работать над одним крупным проектом и развивать его. Параноидальная зависимость от проекта приветствуется.
- Хороший уровень знания php, css, html и остальных трех-четырехзначных наборов букв связанных с вебом.
- Проживание в городе Иркутске или не далеко от него.
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