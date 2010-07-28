Нужен веб-программист

Периодическая работа по тех. заданиям, участие в нескольких проектах.

С чем работать:

- Доработка, написание компонентов для движка joomla 1.5,

- Сервисное обслуживание движка (обновление, исправление багов, оптимизация под проект),

- Создание многосайтовой структуры с помощью компонента JmsMultisite

- Верстка, шаблоны.

Требования:

- Идейность. Предложения по развитию, оптимизации и тд.

- Желание работать над одним крупным проектом и развивать его. Параноидальная зависимость от проекта приветствуется.

- Хороший уровень знания php, css, html и остальных трех-четырехзначных наборов букв связанных с вебом.

- Проживание в городе Иркутске или не далеко от него.