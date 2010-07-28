Нужен веб-программист

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Периодическая работа по тех. заданиям, участие в нескольких проектах.

С чем работать:

- Доработка, написание компонентов для движка joomla 1.5,

- Сервисное обслуживание движка (обновление, исправление багов, оптимизация под проект),

- Создание многосайтовой структуры с помощью компонента JmsMultisite

- Верстка, шаблоны.

Требования:

- Идейность. Предложения по развитию, оптимизации и тд.

- Желание работать над одним крупным проектом и развивать его. Параноидальная зависимость от проекта приветствуется.

- Хороший уровень знания php, css, html и остальных трех-четырехзначных наборов букв связанных с вебом.

- Проживание в городе Иркутске или не далеко от него.

13 лет назад
Aleksandr_T
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработчик биллинга на PHP

    Вакансия открыта повторно. Для выполнения разовых заказов и, возможно, на постоянное сотрудничество по индивидуальной доработке биллинга JBs (http://joonte.com). Исходный код биллинга открыт, согласование на доработку от разработчика имеется, доступ в SVN с кодом так же есть. Потребуется ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сотрудник для поддержки сайта на PHР, MySQL

    Нужен сотрудник для разработки и поддержки сайта перспективного сервиса. Сайт на Друпале. Нужно наладить базу данных клиентов, их регистрацию и поддержку через веб-интрефейс. Оплата пока небольшая, но с перспективами. Живем на том, что зарабатываем. Ищем ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист PHP

    Должностные обязанности: * Поддержка системы управления * Разработка и доработка php модулей. * Написание модулей взаимодействующих с внешними сервисами (Google, Yandex, соц. сервисы и т.д.). ...

    PHP
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP-программист

    Должностные обязанности: * Поддержка системы управления * Разработка и доработка php модулей. * Написание модулей взаимодействующих с внешними сервисами (Google, Yandex, соц. сервисы и т.д.). ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист

    Обязанности: поддержка существующего сайта, участие в разработке нового ресурса, работа с базами данных. Требования к кандидату: 1) Знание PHP, SQL, JavaScript, PHP,C#, формата XML 2) Ответственность 3) Желание развиваться и совершенствоваться Занятость полная, работа в офисе. Зп. по результатам собеседования, от ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP

    Требуется разработчик на PHP проект (Харьков). Требования: Опыт разработки на PHP (Zend) и MySQL от 2-х лет, опыт в Magento как плюс, знание английского языка - не ниже Intermediate. Присылайте Ваши предложения (с указанием ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист DLE

    Ищу специалистов на доработки на сайтах с системамой управления DLE. Написание модулей, верстка шаблонов, насадка и др.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется веб-программист (особые условия)

    Требования к веб-программисту: 1) XHTML 1.1 (кроссбраузерная валидная табличная и блочная верстка) 2) CSS 2 3) PHP 5 (знание ООП, защита от PHP-инъекций) 4) MySQL 5 (знание теории реляционных БД, создание оптимизированных запросов, защита от SQL-инъекций) 5) JavaScript (DOM, AJAX, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад