Web-Программист

Добрый день!

В данный момент ищем программиста.

Требования:

* Знание PHP, HTML, CSS, JavaScript, AJAX, jQuery;

* Опыт работы с программными продуктами «1С-Битрикс»

- компонентами и модулями редакции "Бизнес"

- важно знакомство с "Корпоративный портал"

* Умение работать в команде;

Обязанности:

* Разработка функциональных модулей для новых интернет-проектов;

* Разработка и внедрение новых сервисов к уже работающим проектам;

Проекты большие и интересные на постоянной основе.

Ищем именно программиста. В проектах не нужно будет верстать и придумывать бюджетные решения.

Работа интересная и высокооплачиваемая : разработка web-сервисов и SOAP, нагруженные решения, адаптация компонент, написание новых компонент и модулей.

В приложении тестовое задание, выполните его, пожалуйста и пришлите

результаты. После чего согласуем дату собеседования.

Информация в контактах, отвечу на любые вопросы.

Для получения тестового задания пришлите, пожалуйста, Ваши данные и резюме на [email protected]