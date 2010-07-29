Специалист, знающий API Facebook

Нужен сотрудник для разработки и поддержки сайта перспективного сервиса. Сайт на Друпале. Нужно наладить базу данных клиентов, их регистрацию и поддержку через веб-интрефейс. Оплата пока небольшая, но с перспективами. Живем на том, что зарабатываем. Ищем ...