Технические знания отличные. Был взят на зарплату. Результат неудовлетворительный. Слишком долго вникает в задачи. Нужно постоянно долго объяснять и "пинать". Возникли непонятные мне проблемы с коммуникацией и работой : все сервера медленные, поэтому код нужно качать на локальный хост два дня. По скайпу не достучаться в течении суток, потому, что скайп на лелексе не показывает что есть новые сообщения. После этих проблем с коммуникациями я решил расстаться с программистом, однако остался один недоделаный проект (пофиксить 2 бага). Я его попросил доделать за обычную посуточную оплату. Однако, он три дня кормил завтраками, что обсудим все, но так и не ответил. Результат - деньги заплаченые ему выброшены в унитаз. Нужно сажать нового программиста и платить ему заново деньги чтоб он разбирался в его коде и тд и тп.