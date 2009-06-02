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Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
14 лет назад
Хорошо сделал свою работу. В данном проекте притензий не имею. Возможен будет уклон на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Приятно работать с хорошыми Заказчиками, которым и есть Сергей... думаю еще не раз сойдемся в проектах. кстати, очень таки ответственный и пунктуальный человек.
$230
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена качественно и без претензий. Виталий проявил большое терпение в работе над данным проектом.Все мои замечания и дополнения были сделаны в срок. Спасибо
Ответный отзыв
Отличное ТЗ, точные ответы, оплата без задержек - что еще скажешь. спасибо.
$90
10 баллов
15 лет назад
Выполненной работой доволен. Сверстал, натянул. Недочеты исправил. Сложности поборол. Морально устойчив :)
Ответный отзыв
Нормальный заказчик с нормальными требованиями. С деньгами все четко и вовремя. Рекомендую тем, кто умеет и хочет работать.
$1000
0 баллов
15 лет назад
Технические знания отличные. Был взят на зарплату. Результат неудовлетворительный. Слишком долго вникает в задачи. Нужно постоянно долго объяснять и "пинать". Возникли непонятные мне проблемы с коммуникацией и работой : все сервера медленные, поэтому код нужно качать на локальный хост два дня. По скайпу не достучаться в течении суток, потому, что скайп на лелексе не показывает что есть новые сообщения. После этих проблем с коммуникациями я решил расстаться с программистом, однако остался один недоделаный проект (пофиксить 2 бага). Я его попросил доделать за обычную посуточную оплату. Однако, он три дня кормил завтраками, что обсудим все, но так и не ответил. Результат - деньги заплаченые ему выброшены в унитаз. Нужно сажать нового программиста и платить ему заново деньги чтоб он разбирался в его коде и тд и тп.
$15
10 баллов
15 лет назад
Работа была выполнена качественно, быстро и оперативно. Очень доволен программистом и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Хороший рабоник.
Веб-программирование
3 отзыва(-1)
$17/час
#981
Тестирование сайтов
1 отзыв
$14/час
#50
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$17/час
#266
HTML-верстка
1 отзыв
$16/час
#1209