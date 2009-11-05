Есть ряд сервисов, где обычно проверяют авто перед покупкой. [url=http://www.gibdd.ru/check/auto/]www.gibdd.ru/check/auto/[/url] (необходим VIN, требуется captcha) [url=http://vin.auto.ru/]vin.auto.ru/[/url] (необходим VIN) [url=http://reestr-zalogov.ru/]reestr-zalogov.ru[/url] (необходим VIN, требуется captcha) [url=http://avtokod.mos.ru/]avtokod.mos.ru[/url] (необходим VIN, номер свидетельства ТС, для проверка требуется регистрация) [url=http://fssprus.ru/iss/ip/]fssprus.ru/iss/ip/[/url] (ФИО, регион, дата рождения, captcha) Необходимо создать скрипты и форму на моём сайте, ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Предпочтение отдам тем, кто имеет опыт работы с Shop-Script, сделает быстро, за адекватные деньги. Возможно постоянное сотрудничество по доработкам. Если Вы верстаете и внедряете дизайн для Shop-Script укажите это пожалуйста, по этому направлению тоже можем ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
1. Необходимо сверстать и внедрить в CMS WebAyst Shop-Script макеты, которые я прилагаю к проекту. 2. Верстается и внедряется 3 макета - главная, товар, каталог. 3. Все прочие страницы - корзина, оформление заказа, личный кабинет и прочие ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен специалист по WebAsyst с навыками вёрстки и создания шаблонов для WebAsyst (программирования желательно, но не обязательно). В настоящее время требуется внести некоторые изменения в стандартный шаблон WebAsyst: Поменять блоки местами, какие-то убрать, какие-то добавить. Все подробности ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $30
Задача: 1. найти серьезные несоответствия макетам (до миллиметра высчитывать не нужно). 2. найти косяки верстки в IE7,8, Opera9, FF3, Chrome. 3. проверить работоспособность всех форм, кнопок и функций магазина (общедоступной части). На выходе: 1. Список ошибок по пунктам в ...Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется программист для реализации доработок по ТЗ. ТЗ приложено к данному проекту. Предпочтение тем, у кого есть: Отзыв о работе над Shop-Script или работа в портфолио по Shop-Script Давность регистрации свыше 6 месяцев Положительные отзывы, отсутствие отрицательных От вас жду цены ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Нужен логотип для готового дизайна сайта. Данный логотип также будет использоваться и в полиграфии. Бюджет - 150 wmz - платить за халтуру не буду. Нужно серьезное портфолио по логотипам. Нужны наброски карандашом, а после утверждения - отрисовка. Также в ...Логотипы и Знаки48 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Есть парсер полностью удовлетворяющий, по функционалу. Суть в том, что Я.Маркет частенько меняет свою верстку, от того парсер перестает работать. Нужно его привести в рабочее состояние, в соответствии с актуальной версткой Я.Маркета. Возможно периодическое ...Закрыт14 лет назад
Разыскивается программист для ПОСТОЯННОГО сотрудничества. На данным момент актуален заказ на установку WaterMark на два магазина (SS Premium). Чтобы промаркировались и все старые картинки и автоматом маркировались все новые. Также актуален заказ на разработку калькулятора по ...Закрыт14 лет назад
- $1000
Имею небольшой поток заказов на: 1. Создание интернет-магазинов (дизайн, верстка, интеграция). 2. Создание сайтов (дизайн, верстка, интеграция). 3. Доработка, разработка программных модулей сайтов и магазинов. Поток заказов мог бы усилить, имея адекватного подрядчика. Нахожусь в поисках Веб-студии, с адекватными ценами, ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Нужен специалист для постоянного сотрудничества по верстке и интеграции в Shop-Script Premium и WebAsyst. Иногда требуются доработки скриптов за отдельную плату. В идеале - это один программист, который и сверстает и интегрирует и доработает. Если вы специалист только ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Есть макет PSD и его готовая верстка (Главная+страница каталога+страница товара). Нужно натянуть на Shop-Script WebAsyst. Пропадающим, тянущим резину и криворуким просьба не беспокоиться. Предпочтение тем, кто имел подобный опыт.Закрыт14 лет назад
- $100
Сверстать и натянуть на Джумлу макет дизайна.Завершен15 лет назад
- $600
На постоянную удаленную работу требуется Web-программист. Требуется отличное знание – PHP + MySQL, HTML, CSS, JavaScript Умение верстать и интегрировать в CMS макет из PSD обязательно. Важно знание Shop-Script PREMIUM, WebAsyst Способность осваивать новые CMS. Нужно верстать и интегрировать, дорабатывать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $150
Макет в PSD сверстать и натянуть на Shop-Script WebAsyst Строго кросбраузерно (минимум IE6,7, Opera, FF3). Есть макет главной страницы, внутренние страницы должны иметь такой же дизайн, как и главная. Необходимо адаптировать стандартные страницы категорий, товаров, оформления заказа ...Закрыт15 лет назад
- $50
Верстка и интеграция макета дизайна в Joomla.Закрыт15 лет назад
- $100
Задание на доработку Shop-Script WebAsyst. 1. Видоизменить функцию подбора товаров. 2. Закрыть магазин паролем полностью для незарегистрированных пользователей. 3. Форма отправки сообщения для незарегистрированных пользователей. 4. Полный список товаров, в столбик на главной странице магазина. Сообщу подробности тем, кто сообщит ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $120
К проекту прилагаю макет дизайна, нужно в точности его повторить (плюс небольшие дополнения), недостающие изображения (медведи, девочка) нужно заменить теми, которые удастся подобрать, их нужно будет согласовать. Срок на выполнение - сутки. Горит проект. Повторить дизайн ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $80
Макет в PSD сверстать и натянуть на Shop-Script WebAsyst Строго кросбраузерно (минимум IE6,7, Opera, FF3). Есть макет главной страницы, внутренние страницы должны иметь такой же дизайн, как и главная. Необходимо адаптировать стандартные страницы категорий, товаров, оформления заказа ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $200
Нужен макет дизайна PSD для интернет-магазина подарков. Нужен красивый дизайн. Шапка полностью заполнена в виде первого этажа фасада здания. Края здания, второй этаж - за пределами шапки, нам не видны. Перед фасадом виден небольшой кусочек мостовой. Сбоку ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад