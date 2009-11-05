Вообщем, ужас, а не заказчик. Кому будут интересны подробности - предоставлю историю переписки или коротко расскажу в чем проблема Долго уговаривал взяться за его проект, а потом сказал что я вообще ничего не умею. У самого же команда супер-дизайнеров или супер-верстальщиков, которые постоянно дают советы, но сами за его проекты не берутся Обидно, что потерял 2 дня, но когда распрощались - долго улыбался. Удачи вам с ним, уважаемые фрилансеры.