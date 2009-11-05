agr

Михаил Поляков agr

 
42 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Получить данные из нескольких сервисов и выдать в одном месте.

    Есть ряд сервисов, где обычно проверяют авто перед покупкой.  [url=http://www.gibdd.ru/check/auto/]www.gibdd.ru/check/auto/[/url] (необходим VIN, требуется captcha)  [url=http://vin.auto.ru/]vin.auto.ru/[/url] (необходим VIN)  [url=http://reestr-zalogov.ru/]reestr-zalogov.ru[/url] (необходим VIN, требуется captcha)  [url=http://avtokod.mos.ru/]avtokod.mos.ru[/url] (необходим VIN, номер свидетельства ТС, для проверка требуется регистрация)  [url=http://fssprus.ru/iss/ip/]fssprus.ru/iss/ip/[/url] (ФИО, регион, дата рождения, captcha)  Необходимо создать скрипты и форму на моём сайте, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Небольшая доработка для Shop-Script WebAsyst

    Предпочтение отдам тем, кто имеет опыт работы с Shop-Script, сделает быстро, за адекватные деньги. Возможно постоянное сотрудничество по доработкам. Если Вы верстаете и внедряете дизайн для Shop-Script укажите это пожалуйста, по этому направлению тоже можем ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать и внедрить в CMS WebAsyst Shop-script

    1. Необходимо сверстать и внедрить в CMS WebAyst Shop-Script макеты, которые я прилагаю к проекту. 2. Верстается и внедряется 3 макета - главная, товар, каталог. 3. Все прочие страницы - корзина, оформление заказа, личный кабинет и прочие ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • WebAsyst Shop-Script - вёрстка и интеграция в CMS

    Нужен специалист по WebAsyst с навыками вёрстки и создания шаблонов для WebAsyst (программирования желательно, но не обязательно). В настоящее время требуется внести некоторые изменения в стандартный шаблон WebAsyst: Поменять блоки местами, какие-то убрать, какие-то добавить. Все подробности ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тестирование магазина на WebAsyst

    $30

    Задача: 1. найти серьезные несоответствия макетам (до миллиметра высчитывать не нужно). 2. найти косяки верстки в IE7,8, Opera9, FF3, Chrome. 3. проверить работоспособность всех форм, кнопок и функций магазина (общедоступной части). На выходе: 1. Список ошибок по пунктам в ...

    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработки Shop-Script WebAsyst (пограммирование)

    Требуется программист для реализации доработок по ТЗ. ТЗ приложено к данному проекту. Предпочтение тем, у кого есть: Отзыв о работе над Shop-Script или работа в портфолио по Shop-Script Давность регистрации свыше 6 месяцев Положительные отзывы, отсутствие отрицательных От вас жду цены ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип для сайта и полиграфии.

    $150

    Нужен логотип для готового дизайна сайта. Данный логотип также будет использоваться и в полиграфии. Бюджет - 150 wmz - платить за халтуру не буду. Нужно серьезное портфолио по логотипам. Нужны наброски карандашом, а после утверждения - отрисовка. Также в ...

    Дизайн сайтаЛоготип для сайта
    Логотипы и Знаки48 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Есть парсер Я.Маркета, нужно его починить.

    $20

    Есть парсер полностью удовлетворяющий, по функционалу. Суть в том, что Я.Маркет частенько меняет свою верстку, от того парсер перестает работать. Нужно его привести в рабочее состояние, в соответствии с актуальной версткой Я.Маркета. Возможно периодическое ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Для программиста PHP+MySQL с опытом по ShopScript

    Разыскивается программист для ПОСТОЯННОГО сотрудничества. На данным момент актуален заказ на установку WaterMark на два магазина (SS Premium). Чтобы промаркировались и все старые картинки и автоматом маркировались все новые. Также актуален заказ на разработку калькулятора по ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разыскивается подрядчик!

    $1000

    Имею небольшой поток заказов на: 1. Создание интернет-магазинов (дизайн, верстка, интеграция). 2. Создание сайтов (дизайн, верстка, интеграция). 3. Доработка, разработка программных модулей сайтов и магазинов. Поток заказов мог бы усилить, имея адекватного подрядчика. Нахожусь в поисках Веб-студии, с адекватными ценами, ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать и интегрировать макет в Shop-Script Prem

    $150

    Нужен специалист для постоянного сотрудничества по верстке и интеграции в Shop-Script Premium и WebAsyst. Иногда требуются доработки скриптов за отдельную плату. В идеале - это один программист, который и сверстает и интегрирует и доработает. Если вы специалист только ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстку (HTML и CSS), надо натянуть на WebAsyst

    $100

    Есть макет PSD и его готовая верстка (Главная+страница каталога+страница товара). Нужно натянуть на Shop-Script WebAsyst. Пропадающим, тянущим резину и криворуким просьба не беспокоиться. Предпочтение тем, кто имел подобный опыт.

    HTMLCSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется веб программист на постоянную удаленку.

    $600

    На постоянную удаленную работу требуется Web-программист. Требуется отличное знание – PHP + MySQL, HTML, CSS, JavaScript Умение верстать и интегрировать в CMS макет из PSD обязательно. Важно знание Shop-Script PREMIUM, WebAsyst Способность осваивать новые CMS. Нужно верстать и интегрировать, дорабатывать ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка PSD и интеграция в Shop-Script WebAsyst

    $150

    Макет в PSD сверстать и натянуть на Shop-Script WebAsyst Строго кросбраузерно (минимум IE6,7, Opera, FF3). Есть макет главной страницы, внутренние страницы должны иметь такой же дизайн, как и главная. Необходимо адаптировать стандартные страницы категорий, товаров, оформления заказа ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработки Shop-Script WebAsyst и Premium.

    $100

    Задание на доработку Shop-Script WebAsyst. 1. Видоизменить функцию подбора товаров. 2. Закрыть магазин паролем полностью для незарегистрированных пользователей. 3. Форма отправки сообщения для незарегистрированных пользователей. 4. Полный список товаров, в столбик на главной странице магазина. Сообщу подробности тем, кто сообщит ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • В точности повторить макет дизайна.

    $120

    К проекту прилагаю макет дизайна, нужно в точности его повторить (плюс небольшие дополнения), недостающие изображения (медведи, девочка) нужно заменить теми, которые удастся подобрать, их нужно будет согласовать. Срок на выполнение - сутки. Горит проект. Повторить дизайн ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка макета и интеграция в Shop-Script WebAsyst

    $80

    Макет в PSD сверстать и натянуть на Shop-Script WebAsyst Строго кросбраузерно (минимум IE6,7, Opera, FF3). Есть макет главной страницы, внутренние страницы должны иметь такой же дизайн, как и главная. Необходимо адаптировать стандартные страницы категорий, товаров, оформления заказа ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Макет дизайна магазина подарков в PSD.

    $200

    Нужен макет дизайна PSD для интернет-магазина подарков. Нужен красивый дизайн. Шапка полностью заполнена в виде первого этажа фасада здания. Края здания, второй этаж - за пределами шапки, нам не видны. Перед фасадом виден небольшой кусочек мостовой. Сбоку ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
mew
43 годаИспания
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Доработка Shop-Script
Рекомендую данного заказчика.
Работает быстро, профессионально. Дело свое знает. Сопли не жует. Главное не ломит цену. Рекомендую.
Ответный отзыв
brain
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$90
10 баллов
15 лет назад
Верстка и интеграция в Joomla PSD макета
Нормальный заказчик с нормальными требованиями. С деньгами все четко и вовремя. Рекомендую тем, кто умеет и хочет работать.
Выполненной работой доволен. Сверстал, натянул. Недочеты исправил. Сложности поборол. Морально устойчив :)
Ответный отзыв
webcomplit
Артем 
29 летВеликобритания
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов(-1)
$10
0 баллов
15 лет назад
Верстка PSD и интеграция в Shop-Script WebAsyst
Вообщем, ужас, а не заказчик. Кому будут интересны подробности - предоставлю историю переписки или коротко расскажу в чем проблема Долго уговаривал взяться за его проект, а потом сказал что я вообще ничего не умею. У самого же команда супер-дизайнеров или супер-верстальщиков, которые постоянно дают советы, но сами за его проекты не берутся Обидно, что потерял 2 дня, но когда распрощались - долго улыбался. Удачи вам с ним, уважаемые фрилансеры.
Предыстория. Не мог найти исполнителя, а сроки поджимали. Кто цену ломит, а кто занят. В поисках своих наткнулся на Артема. И он оказался занят. Через день, а стукнулся к нему повторно, с предложением увеличить бюджет со 100 до 150 wmz, с расчетом на то, что это поможет выкроить для меня время. Так и вышло, он сказал что суббота освободилась и он может взяться за работу. Кружалин Артем оказался некомпетентным вообще. Т.е. целиком и полностью. В субботу он предложил принять его работу, то что я увидел мне не могло присниться в страшных снах. На столько некомпетентно всё было реализовано, что мне уже стало страшно за потраченное время. Я бы такую верстку не принял даже для говносайта, не говоря уже про сайт клиента. Но он уверил, что в воскресенье вечером и в понедельник утром всё доделает. Просьба у меня была только одна - выполнить всё, как реализовано в макете. Все его косяки были мной описаны, приложены скриншоты и отправлены ему. В понедельник он сообщил, что закончит только к вечеру. К вечеру показал чуть улучшенное убожество. Теней нет вообще, вырезать грамотно ничего не способен. Некоторые блоки кривые и не симметричные. На предложение доделать ответил "вам не понравится все равно" Предоплату не брал. Но украл у меня три дня. Без зазрения совести забрал свое убожество с моего сервера и попрощался. Не рекомендую сотрудничать с ним ни по каким направлениям, т.к. он заявляет себя специалистом, но в действительности может оказаться совсем иначе. Чтобы не быть голословным, прилагаю скриншоты. Макет: http://www.commissar.ru/maket.jpg Результат усилий Кружалина Артема http://www.commissar.ru/shit.jpg ВАЖНО: Это не промежуточный этап работы. ЭТО ТО, ЧТО АРТЕМ ПРЕДЛОЖИЛ МНЕ ПРИНЯТЬ И ЗАПЛАТИТЬ ЗА ЭТО 150 WMZ !!!
Ответный отзыв
sergey1812
Sergey 
38 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
$50
0 баллов
15 лет назад
Приватный проект для sergey1812
Заказчик Михаил имеет синдром менеджера. Кто собирается с ним работать, будьте готовы к тому, что даже на удаленном расстоянии вам придется просить у него разрешения отлучиться в туалет. Иначе впоследствии он вас затерроризирует вопросами "Где вы были?", "Почему я не вижу вас в онлайне?". Его не интересует результат - ему важно хоть немного побыть в роли начальника. Как заказчик также не профессионал. Внятного ТЗ я от него не получил, и пришлось исполнять поставленные задачи уже по мере исполнения. Кроме того, полагаю, что он не совсем здоров психически да и хам порядочный - это видно по его тону и манере общения (см. переписку ниже). Подробности можно прочесть здесь: http://www.weblancer.net/users/sergey1812/reviews/ (отзыв от Михаила (agr) P.S. Михаил как оказалось нажаловался и в арбитраж Web Money, наговорив против меня и то, чего не было и в помине. В итоге, мой кошелек был заблокирован на вывод средств. Хорошо, что я успел перевести заработанные за часть выполненной работы деньги на резервный счет. Так что связываясь с этим человеком, будьте готовы, что если его что-то не устроит, вы можете лишиться и своего кошелька. Арбитраж WM рассматривает подобные дела достаточно долго, и не факт что вам удастся доказать, что вашей вины в случившийся ситуации нет.
Человек неадекватный. Не работайте с ним. Насчет его умений ничего сказать не могу, т.к. он присвоив предоплату отдал мне недоделанную работу и скрылся. Он сам признался, что постоянно сидит в инвизе. Якобы, чтобы не доставали спамеры. Что за сказки. Конечно, чтобы не доставали клиенты лишними вопросами. Я и раньше предполагал, что в инвизе сидят неадекваты, сейчас лишний раз убедился. Первое с чего я начал общение с ним - с просьбы добавить в список видящих (always visible) и не убирать из списка. На следующий день цветочек горел красным, а проверка показала - INVISIBLE. Хамло! Согласен, что работы оказалось несколько больше, чем изначально договаривались. Но ВО ПЕРВЫХ, я спросил требуется ли увеличение бюджета, во вторых это не дает право динамить неделю. В последние дни на демонстрационном сайте, который он мне верстал не менялось ничего, а я слышал только "Работаю". Мотивировалась задержка поисками подходящего модуля, хотя я сказал что уже пора поставить хоть какой-нибудь похожий модуль. На мои вопросы посланные ему в инвиз - ответа небыло три часа, пока он не соизволил появится онлайн. Но и тогда он не ответил. Ответил он только тогда, когда я вопрос повторил. А ответил, что нечего его подгонять, он большой и умный и всё знает сам, а отвечать заказчику на сообщение он не нанимался. Короче просто урод. Если вы хотите потратить свое время и выкинуть деньги. Смело с ним сотрудничайте. Ах да...возможно у вас даже получится сотрудничество. Если каждый вопрос вы будете аккуратно взвешивать, т.к. не дай Бог, если ему вопрос не понравится, то он присвоит вашу предоплату и сольет вам убогую недоделку. Если он захочет сменить аккаунт и потрет контактные данные, скопирую их: E-mail: [email protected] ICQ: 302015121 http://digitype.org PS ответ на коммент > Судя по тону Михаила, человек не здоров психически. Ты видимо доктор, раз диагнозы ставишь? Я тебе тоже могу диагноз поставить - синдром маленького человека, которому кажется, что все его ущемляют, все им командуют, но он как большой и умный ВСЕМ СОПРОТИВЛЯЕТСЯ. Только вот чему сопротивляется? Вопросу "что сегодня было сделано"? На который он так и не ответил, кстати. потому-что ничего за последний день, да и за предпоследний, небыло сделано. Сережа считает, что он может динамить тогда, когда он считает нужным, а вот за динамо оправдываться нужным он не считает. > решалось мною добровольно и без дополнительных накруток. Это ты себе в оправдание ставишь? Типа, "я без накруток делал". В этом случае можно не отвечать и динамить ? К тому же я спрашивал: > если это сильно влияет на трудоемкость и изменит бюджет, сообщите пожалуйста Так что нехер тут из себя святого строить. ДА И БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ЧТО ВАШ МАКЕТ ОН ВЫЛОЖИТ В ПАБЛИК ВМЕСТЕ С ЛОГАМИ ICQ, НАПРИМЕР!!! И по поводу стороннего модуля - вранье. Сначала всё так и было, искал он модуль. Искал именно такой, как нарисовано в макете. Потом, когда это растянулось дней на 5, я ему сказал, чтобы он сделал уже не как в макете, а как может сделать...Он отвечал, что это не проблема, что таких модулей полно. После это еще два дня он НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ. Вот здесь неадекват-сережа попоносил еще: http://www.weblancer.net/users/agr/reviews/?filter=freelancers&type=negative
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while
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Разграничение прав доступа в Shop-Script
В очередной раз - только положительные впечатления! Качества, присущие Михаилу, как заказчику: - Понимание проблем разработки - Гибкий подход к постановке задачи - Грамотное техническое задание - Своевременная и адекватная (при наличии изменений в ТЗ) оплата проделанной работы Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! :)
Сотрудничали трижды. Очень ответственный и исполнительный специалист. Вникает в суть работы, не работает "как робот". Работает на совесть, зачастую делает лучше, чем ожидаешь. Дорабатывает мелкие недоделки без задержек и с энтузиазмом. Держит в курсе хода работы, часто (почти всегда) на связи. Побольше бы таких исполнителей. Андрей, пожалуйста, сохрани эти качества навсегда :) А то многие исполнители "портятся" со временем.
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