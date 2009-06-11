Надо изменить дизайн сайта http://www.bestchange.info/ Заменить главный баннер, предусмотреть место под счетчики. Есть новый лого, есть соображения, как должно что выглядеть. Рассмотрю любые предложения, но предпочтения отдаются меньшей цене, хорошему портфолио. Контакты сюда: ...
Верстка и интеграция в Joomla PSD макета
Сверстать и натянуть на Джумлу макет дизайна.
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