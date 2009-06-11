Верстка и интеграция в Joomla PSD макета

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок288 просмотров

Сверстать и натянуть на Джумлу макет дизайна.

Joomla
16 лет назад
agr
43 года
19 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

brain
41 год
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$90
2 дня
Выполненной работой доволен. Сверстал, натянул. Недочеты исправил. Сложности поборол. Морально устойчив :)
Нормальный заказчик с нормальными требованиями. С деньгами все четко и вовремя. Рекомендую тем, кто умеет и хочет работать.

Заявки фрилансеров

brain
41 год
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад