Установить новый дизайн на сайт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок213 просмотров

Дизайн взять отсюда old.joywap.ru

и установить на этот сайт joywap.ru (работает на cms johncms)

16 лет назад
brokoli
Попов 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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