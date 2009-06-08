Создание раздела "Услуги"

Требуется создать раздел "Услуги" на сайте http://zashita-prava.ru/:

1. Провести анализ сайта, предложить вариант структуры раздела + эскиз главной страницы раздела

2. Составить текст

3. Сверстать в HTML страницы раздела

На что нужно обратить внимание:

1. Главная страница раздела должна имеет четкую структуру с минимальным количеством текста, с указанными ценами "от...", чтоб посетитель быстро мог сориентироваться в предоставляемых услугах и ценах на них.

2. Услуги должны быть разграничены на услуги для физических и юридических лиц.

3. Второстепенные страницы раздела могут иметь больше текста, но при этом не вызывать отторжение необходимостью читать. В результате захода на страницу – если у посетителя есть интерес к услуге – он должен с легкостью найти Телефон, icq, форму для написания письма.

В личку предложения не отправляйте.