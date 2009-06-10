Вставить дополнительный блок на главную

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок256 просмотров

www.neoluxe.ru

Нужен дополнительный текстовый блок должен помещаться между блоком с инструментами (калькулятором и интернет магазином) и блоком с новостями. Должен быть редактируемым в админке (см. вложение). Должна быть возможность вставлять картинки.

16 лет назад
neoluxe
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dyposo
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
66 отзывов
16 лет назад
$30
1 день
Работа сделана качественно и в срок. Артем был всё время на связи, был чуток к моим пожеланиям. Рекомендую.
Владимир, большое и Вам спасибо! Оплата была произведена в срок и в полном объеме! Рекомендую как ответственного, положительного заказчика! Будем сотрудничать!

Заявки фрилансеров

dyposo
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
66 отзывов
16 лет назад

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