Есть сверстаный макет http://www.2ql.net/uploads/1244534639.jpg надо сделать выпадаюшие http://www.2ql.net/uploads/1244511051.jpg Бюджет 5 wmz и хороший отзыв
Вставить дополнительный блок на главную
Нужен дополнительный текстовый блок должен помещаться между блоком с инструментами (калькулятором и интернет магазином) и блоком с новостями. Должен быть редактируемым в админке (см. вложение). Должна быть возможность вставлять картинки.
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