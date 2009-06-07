Нужно отредактировать шаблон DLE под мои нужди , а также исправить мелкие ошибки в шаблоне!!!
Сверстать макет в xHTML
Есть макет в psd. Надо его сверстать (на выбор – Transitional или Strict).
Какие страницы будут в верстке - показано на скриншотах:
http://picasaweb.google.ru/whitegull.cms/EurointerierRu#
Обязательны - валидность, семантичность, кроссбраузерность.
Помимо этого - внимательность к деталям и аккуратность.
Требования к верстке:
http://docs.google.com/View?id=dhskvcjc_31dzx7n2gs
=== Как оплачивается
100% по факту выполнения работы.
Оплата - Яндекс.Деньги или Webmoney.
Либо безопасной сделкой здесь на Веблансере, если есть готовность взять на себя процент за нее.
Когда будете оставлять заявку - указывайте цену и время работы.
Заявки без цены или времени рассматривать не хочу.
=== Комментарии
1) Преимущество буду отдавать тем, кто способен без потери качества сверстать за меньшее время.
2) К той цене, которую назовете, буду готов добавить премию в случае отсутствия замечаний к верстке.
3) Когда будете оставлять заявку, указывайте 2-3 гиперссылки, где можно посмотреть вашу верстку.
4) Если с этим заказом сработаемся, буду готов в будущем давать еще заказы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Вообщем ситуация такая- нужно сделать одну страницу шлюз между контактом и другим сайтом, то есть пользователь переходит на эту страницу и должен перейти на другой сайт, без редиректа и с мин контенторм.. ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно выполнить верстку для сайта недвижимости, дизайн готов, осталось связать дизайн с шаблоном Цену за данную работу оставляйте в комментарияхЗавершен16 лет назад
Есть дизайн - нужно сверстать 1 страницу Указывайте сразу свою цену, у кого будет самая хорошая цена - тому отдам эту работуHTML-верстка21 заявкаЗакрыт16 лет назад
Есть свой движок с темплейтами. Нужно поняв функции движка отверстать PSD под движок. Подразумевается мелкий элемент программинга в шаблоне с плавающим элементом вывода куска информации. Предлагайте ориентировочную цену за верстку ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $15
Так как предыдущий исполнитель наломал дров. Затянул сроки и в итоге не чего не сделал нужно сверставать. Табличная кроссбраузерность валидность.Закрыт16 лет назад
Кроссброузерная верстка шаблона для ShopCMS 2.0 из PSD макета скрин шаблона прилагается во вложении Требования к исполнителю: - обязательный опыт верстки под shopcms - наличие портфолио верстки под shopcms ...Завершен16 лет назад
- $15
Нужна Дивная Верстка фикс по центру по бокам белый фон, на дивах - на дивах. - кроссбраузерно (IE, Safari, FF, Opera,Google Hrome) - валидно - фиксированный макетHTML-верстка18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Имеется дизайн PSD и вёрстка на дивах HTML+CSS. Необходимо натянуть эту вёрстку на скрипт каталога Scripto 2.5 (scripto.ru), кое-что подправить. Scripto использует Smarty, так что вёрста много времени не займёт. Рассчитываю на ...Закрыт16 лет назад
- $15
Необходимо исправить верстку на скрипте адалт сайта! Предоставляю скрипт на котором одет дизайн, но отображается неверно! Необходимо исправить ошибки! В скрипте примерно 40 страниц Оплата WebMoney - ...Завершен16 лет назад