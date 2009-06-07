Сверстать макет в xHTML

Есть макет в psd. Надо его сверстать (на выбор – Transitional или Strict).

Какие страницы будут в верстке - показано на скриншотах:

http://picasaweb.google.ru/whitegull.cms/EurointerierRu#

Обязательны - валидность, семантичность, кроссбраузерность.

Помимо этого - внимательность к деталям и аккуратность.

Требования к верстке:

http://docs.google.com/View?id=dhskvcjc_31dzx7n2gs

=== Как оплачивается

100% по факту выполнения работы.

Оплата - Яндекс.Деньги или Webmoney.

Либо безопасной сделкой здесь на Веблансере, если есть готовность взять на себя процент за нее.

Когда будете оставлять заявку - указывайте цену и время работы.

Заявки без цены или времени рассматривать не хочу.

=== Комментарии

1) Преимущество буду отдавать тем, кто способен без потери качества сверстать за меньшее время.

2) К той цене, которую назовете, буду готов добавить премию в случае отсутствия замечаний к верстке.

3) Когда будете оставлять заявку, указывайте 2-3 гиперссылки, где можно посмотреть вашу верстку.

4) Если с этим заказом сработаемся, буду готов в будущем давать еще заказы.