Нужна верстка

Имеется дизайн PSD и вёрстка на дивах HTML+CSS. Необходимо натянуть эту вёрстку на скрипт каталога Scripto 2.5 (scripto.ru), кое-что подправить. Scripto использует Smarty, так что вёрста много времени не займёт. Рассчитываю на ...