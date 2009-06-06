Поправить кросбраузерность в ИЕ

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Завершен7 заявок195 просмотров

Поправить кросбраузерность в ИЕ

http://armenavto.ru/ там вверху должен отображаться банер,а его нет

и справа пустое пространство где банер

в мозиле все нормально

16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранные исполнители

geraubk
Генри 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
$1
1 день
Спасибо за помощь
LexFRZ
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Спасибо за помощь
Спасибо за доверие!

Заявки фрилансеров

geraubk
Генри 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
LexFRZ
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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